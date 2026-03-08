OM : La réponse cinglante de Greenwood à ses détracteurs

L'image a figé le Vélodrome dans l'incompréhension totale. Mercredi dernier, l'OM sombrait face à Toulouse lors d'une séance de tirs au but fatale. Pendant ce moment de tension extrême, un homme manquait à l'appel dans le cercle des joueurs. Mason Greenwood se tenait seul, loin de ses partenaires unis bras dessus bras dessous. Les mains sur les hanches, il semblait étranger au drame collectif. Cette attitude a immédiatement provoqué la fureur des supporters olympiens. Ces derniers y ont vu un manque flagrant d'implication et de respect.

Superstition ou désintérêt : Greenwood s'explique enfin

La polémique a rapidement enflé après une célébration glaciale lors du match suivant. L'Anglais a pourtant offert la victoire à son camp face à ce même Toulouse. Sortant du silence, l'attaquant a finalement tenu à crever l'abcès. Ses explications sont aussi simples que déconcertantes. Selon lui, cet isolement relevait uniquement d'une question de superstition personnelle. Il affirme avoir ressenti un stress intense durant la séance fatidique. L'ancien Mancunien balaye ainsi toute accusation de désinvolture par cette confession sincère.

Quant à sa discussion animée avec Habib Beye, le joueur clarifie la situation. Il ne s'agissait nullement d'une contestation envers son entraîneur. Il évoque simplement un échange tactique classique entre un buteur et son coach. Greenwood assure respecter totalement les décisions de son staff technique. Concernant l'accueil mitigé du Vélodrome, il fait preuve d'une grande lucidité. Il admet sans détour que les fans sont en droit d'être déçus par les récentes performances de l'équipe.

Un leader offensif indéboulonnable sur le terrain

La meilleure réponse est intervenue sur le rectangle vert. Trois jours après l'élimination, Greenwood a porté son équipe vers un succès précieux en championnat. Il a inscrit un but magistral, son quinzième de la saison en Ligue 1. Cette performance souligne son mental d'acier et son importance capitale pour le collectif phocéen. Malgré ses zones d'ombre, il reste le fer de lance incontesté de l'attaque marseillaise. Son efficacité chirurgicale devant le but adverse éteint momentanément les critiques sur son comportement.

Ce chapitre mouvementé semble désormais se refermer à Marseille. Les mots de l'Anglais révèlent une personnalité complexe et plutôt solitaire. Il gère la pression à sa manière, loin des codes habituels du vestiaire. Est-il simplement superstitieux ou réellement déconnecté du groupe ? La question divise encore les observateurs du club. Or, sur le terrain, ses statistiques parlent pour lui. Tant qu'il enchaîne les buts, ses petits travers resteront secondaires aux yeux des supporters. L'OM peut compter sur son homme fort, et c'est bien là l'essentiel.