OM, la raison surprenante des mauvaises performances d'Ounahi

La raison des mauvaises prestations d’Azzedine Ounahi avec l’OM a été dévoilée, samedi.

L’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers ces dernières semaines. Après cinq victoires consécutives lors des cinq premiers matchs de Jean-Louis Gasset, le club phocéen est à nouveau sur une série de cinq défaites consécutives. Ces résultats décevants des Marseillais se justifie par les nombreuses blessures au sein du club mais aussi par la mauvaise forme de certains joueurs dont Azzedine Ounahi. Mais les récentes performances du Marocain ont une explication.

Azzedine Ounahi, le nouveau bouc-émissaire de l’OM

L’OM a compromis ses chances de qualification dans le dernier carré de la Ligue Europa après sa défaite en quart de finale aller contre Benfica, jeudi. Un revers qui fait suite à celui contre Lille le weekend dernier lors de la 28e journée de Ligue 1. Cependant, si les joueurs n’ont pas sorti une prestation convaincante, un en particulier était dans le viseur de certains observateurs dont Daniel Riolo. Décevant avec l’OM, Azzedine Ounahi était la cible des critiques de Daniel Riolo il y a une semaine.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Ounahi, c’est terminé. Tu ne peux plus faire confiance. Qui espère encore quoi que ce soit ? Il est cuit, cramé. Ce n'est plus acceptable, tu ne peux plus rien lui excuser. Il est arrivé en janvier de l'année dernière, il a un boulard pas possible. C'est une pipe, c'est même exaspérant de voir ça ! », lâchait l’éditorialiste français sur les ondes de RMC.

Azzedine Ounahi limité par une blessure au pied

Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 30 apparitions, Azzedine Ounahi réalise en effet une saison indigne de ses qualités techniques. Mais le Marocain ne peut pas faire mieux. Selon les révélations de L’Equipe, l’ancien joueur du SCO d’Angers traîne une douleur au pied depuis le début de la saison qui ne lui permettrait pas de s’exprimer au mieux sur le terrain.

Le quotidien français indique d’ailleurs que le milieu de terrain de l’OM joue sous infiltrations. Des infiltrations qu’il subirait tous les trois mois en attendant de voir un spécialiste. Mais avant, Azzedine Ounahi compte bien sortir un grand match jeudi prochain lors de la manche retour de C3 contre Benfica. « On a un truc à faire chez nous. C'est du 50-50 pour la qualification. Benfica est une très belle équipe, on l'a bien analysée. Chez nous, on est difficile à jouer, on va tout faire pour renverser la tendance », a-t-il laissé entendre au terme de la manche aller.