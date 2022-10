OM : La mauvaise blague d’Igor Tudor en conférence de presse

L’entraineur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor a répondu d’une drôle de façon aux critiques au sujet de la succession de mauvais résultats.

Les coéquipiers d’Alexis Sanchez ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Marseillais peinent à engranger des points en championnat et en Ligue des Champions depuis quelques semaines. Pas de quoi inquiéter le technicien croate qui a répondu aux critiques, ce vendredi, en conférence de presse.

Igor Tudor, « Perdre, c’est juste un petit détail »

« Ça fait partie du foot, quand on gagne on est les plus forts, quand on perd, on est les plus nuls, a confié l’entraineur marseillais. J’entraîne toujours de la même manière, je n’ai pas changé ma façon de faire entre le moment où j’étais au-dessus de tout le monde et maintenant où je suis derrière tout le monde. Je le répète, les deux derniers matchs qu'on a perdus étaient nos meilleures prestations depuis deux mois ».

Une sortie médiatique étonnante d’Igor Tudor. Le coach croate est allé plus loin dans son explication. « Pour faire une blague, c’est juste un petit détail, le fait qu’on perde, a-til enchainé. C’est vrai que j’en ai parlé avec les joueurs. On joue bien mais on perd les matches, ce n’est pas normal, on doit faire mieux, trouver ces petits détails. »