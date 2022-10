L'OM défiait l'Eintracht Francfort en phase de poules de la C1 ce mercredi soir.

Petit choc ce mercredi soir lors de la rencontre entre l'Eintracht Francfort et l'OM, dans le cadre de la cinquième journée du groupe D de la Ligue des champions 2022-2023.

Et l'OM était pris de vitesse dès la 3e minute. Ndicka prenait de la vitesse à gauche avant de centrer à ras de terre, Kamada héritait du cuir et marquait d'une frappe rasante, 1-0.

A la 22e minute et après un centre de Mbemba au second poteau, Guendouzi égalisait d'une volée du droit face à Kevin Trapp.

Mais 5 minutes plus atrd et sur une action allemande, Mbemba intervenait et alimentait involontairement Kolo Muani. Un relais court avec Götze et le Français redonnait l'avantage aux locaux. 2-1.

Au repos, l'OM payait cher ses égarements défensifs. A l'heure de jeu, sur un coup franc phocéen, à gauche de la surface, Alexis Sanchez voyait sa belle tentative repoussée par Kevin Trapp.

Nuno Tavares osait ensuite un tir rasant du droit qui fuyait près du montant droit. Mais plus rien n'allait être marqué et l'OM chute en Allemagne.