OM, la demande surprenante de la famille Tapie à McCourt

La famille Tapie a fait une demande étonnante au propriétaire de l’OM, Frank McCourt, samedi.

L’Olympique de Marseille est de nouveau en crise. Avec aucun match gagné en Ligue 1 en 2024, les Phocéens ne vont plus de l’avant au classement. Des résultats provoquent non seulement la colère des supporters mais aussi celle de la famille de l’ancien président de l’OM, Bernard Tapie. Cette dernière est même sortie du silence ce samedi avec un message très clair à Frank McCourt.

L’OM dans le dur

La dernière victoire de l’OM remonte au 7 janvier 2024. C’était lors des 32es de finale de Coupe de France contre l’US Thionville (1-0). Depuis, le club phocéen a été éliminé de la compétition au tour suivant par le Stade Rennais. En outre, Marseille n’a remporté aucun match dans l’élite cette année et a même perdu l’Olympico contre l’OL (1-0). Une défaite qui a fait très mal dans la cité phocéenne au point où l’OM a dû convoquer des réunions d’urgences en deux jours.

Getty

Alors que le club pensait pouvoir se relancer vendredi face à Metz, il a encore concédé un nul frustrant face à son public. Un résultat cruel notamment pour Gennaro Gattuso. « Il y a de la frustration. On doit faire plus. Je voudrais dire quelque chose, mais ça serait assez mal poli. C’est comme ça actuellement. On doit continuer et ne pas s’apitoyer sur notre sort. Il faut continuer à aller de l’avant et ne pas perdre de l’espoir. Le football c’est cruel et c’est difficile à déchiffrer », a déclaré l’entraineur de l’OM en fin de rencontre au micro de Prime Video.

Tapie demande le départ de Frank McCourt

Déjà présents avec des banderoles, les supporters phocéens n’ont pas manqué de faire montre de leur frustration au terme de la rencontre contre le FC Metz. En plus de ces derniers, la famille de Bernard Tapie a également réagi à la crise qui secoue à l’OM. Petit-fils de l’ancien président marseillais, Rodolphe Tapie avait particulièrement pour cible, Frank McCourt. Rodolphe Tapie considère le propriétaire de l’OM comme le premier responsable de la situation du club et demande son départ.

« Wow ce niveau… c’est dramatique ce qu’on propose… Va falloir que tout le monde se remette en question à un moment donné ! C’est pitoyable de proposer ça après plus de 300 M€ investis en mercato depuis McCourt ! Merci McCourt de libérer ce club que vous prenez en otage ! Aucun suivi, aucune gestion, juste de la délégation ! Ce n’est pas comme ça qu’on gère un club de foot, qui plus est l’OM ! Il y a une histoire, un patrimoine et des supporters à respecter ! Vous êtes une honte !», peut-on lire sur son compte Twitter.