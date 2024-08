OM, la demande hallucinante de De Zerbi à Longoria

Marseille vs Reims

Roberto De Zerbi a fait une demande surprenante à Pablo Longoria pour la suite du mercato de l’OM, cet été.

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato impressionnant, cet été. Cela s’est d’ailleurs fait remarquer lors de la rencontre contre Brest, samedi. Pour autant, l’OM ne souhaite pas encore y mettre un terme et continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Cependant, l’entraineur phocéen, Roberto De Zerbi, a fait récemment une demande hallucinante au président, Pablo Longoria, pour la suite du mercato estival.

L’OM attend de nouvelles recrues

L’OM a lancé sa saison avec une victoire écrasante face au Stade Brestois, samedi, lors de la première journée de Ligue 1 (1-5). Une rencontre qui a vu plusieurs recrues se démarquer à l’image de Geronimo Rulli, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Elye Wahi. Ces derniers font parti des neuf renforts marseillais cet été aux côtés de Lilian Brassier, Ismael Koné, Valentin Carboni, Derek Cornelius et Jeffrey De Lange.

Si on pensait que le club allait battre en retraite, la blessure de Faris Moumbagna lors du choc contre les Bretons a chamboulé les plans de l’OM pour le mercato. Ainsi, l’Olympique de Marseille pense à recruter un nouvel avant-centre en plus d’un milieu de terrain et un ailier gauche. Toutefois, Roberto De Zerbi ne compte pas faire du surnombre au sein de son effectif.

De Zerbi réclame plusieurs départs à Longoria

Afin de permettre à Roberto De Zerbi de mener à bien sa mission, Pablo Longoria a décidé de façonner l’équipe à son image. Ce qui explique les nombreux départs à l’OM cet été dont ceux de Pape Gueye, Vitinha, Illiman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaila Sarr, Jonathan Clauss et Konrad De la Fuente. Ainsi, l’Olympique de Marseille se retrouve avec un effectif de 25 joueurs sans compter les blessés de longue durée (Ruben Blanco, Faris Moumbagna, Bilal Nadir).

Cependant, La Provence révèle dans son édition du jour que Roberto De Zerbi compte s’appuyer uniquement sur 17 ou 18 joueurs auxquels il pourrait ajouter des jeunes. Ainsi plusieurs départs sont attendus dans la cité phocéenne dans les prochains jours. Outre les indésirables (Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Jordan Veretout), d’autres éléments annoncés sur le départ comme Bamo Meïté, Azzedine Ounahi et Amine Harit devraient connaitre un été agité. Pour rappel, le mercato estival prend fin le 30 août prochain.