OM : La belle promesse d’Iliman Ndiaye aux supporters

Nouvelle recrue de l’OM et officialisé cette semaine, Iliman Ndiaye a donné une première interview.

Les nouvelles sont bonnes pour l’international attaquant sénégalais. Sorti sur blessure lors du dernier match amical de l’Olympique de Marseille perdu (1-2) contre Bayer Leverkusen, Iliman Ndiaye n’a pas de soucis. C’est juste des crampes, avait rassuré Marcelino, le nouvel homme fort de la barre technique phocéenne.

Iliman Ndiaye promet l’Or aux supporters marseillais

Avec un mercato satisfaisant cet été, le club présidé par Pablo Longoria est très attendu cette saison. Surtout pour rivaliser avec les rivaux tels que l’OL et le PSG, ce dernier ayant une domination stérile sur le championnat ces dernières années. Et c’est ce que promet le prodige sénégalais aux supporters des Bleu et Blanc cette saison en Ligue 1 et en Europe.

Alors que l’on s’inquiétait pour son état de santé, Iliman Ndiaye a rassuré. Puisque l’ancien de Sheffield United s’est présenté à l’entraînement vendredi soir en vue de la préparation du match du troisième tour des barrages de Ligue des champions de l’UEFA. S’exprimant au micro du média de l’OM, déclare son amour de toujours vouloir jouer pour la formation marseillaise. Toutefois, le Lion de la Téranga fait une belle promesse aux supporters.

« Porter le maillot de l'OM était un de mes objectifs depuis tout petit. Il n'y avait que l'OM dans ma tête, dans mon coeur. Un message pour les supporters ? J'espère qu'on va faire beaucoup de bonnes choses ensemble et gagner des titres », a déclaré Iliman Ndiaye.

Passé par le centre de formation de l’Olympique de Marseille dans sa jeunesse, Iliman Ndiaye est revenu cet été à l’OM pour signer un contrat à long terme, qui s’étend sur cinq saisons, notamment jusqu’en juin 2028.