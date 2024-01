OM : L’incroyable sortie de Pablo Longoria sur Gennaro Gattuso

Président de l’OM, Pablo Longoria a fait une sortie très remarquable sur l’entraîneur Gennaro Gattuso, ce vendredi.

En prélude au match de la 18e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg, le président de la formation phocéenne a tenu des propos forts à l’endroit de son entraîneur, qu’il estime être l’homme de la situation pour Marseille.

Longoria dithyrambique envers Gattuso

Ce vendredi, le président de l’OM, Pablo Longoria, s’est confié au micro de Prime Video abordant l’actualité de son club. Profitant de l’occasion, le dirigeant espagnol s’est montré satisfait du travail effectué par le technicien italien à la tête de la barre technique de l’Olympique de Marseille. Gattuso est l’homme qu’il fallait pour l’OM, selon Pablo Longoria.

« Le choix de Gattuso de revenir à trois derrière a été un choix personnel. Il est pragmatique avec l’effectif qu’il a à sa disposition. Je pense qu’avec Gennaro, on a trouvé la bonne personne. Il nous a apporté beaucoup d’énergie, de leadership. On est très content de lui sur l’aspect sportif et humain, et on doit le remercier pour le travail qu’il est en train de faire ici », a déclaré le président de l’OM. Gennaro Gattuso appréciera la sortie de son président.

L’OM accroché au Vélodrome

Hôte du Racing Club de Strasbourg Alsace, vendredi soir, l’Olympique de Marseille n’a pas pu entamer l’année 2024 par une victoire en championnat de France. Les hommes de Gennaro Gattuso se sont fait accrocher par les hommes de Patrick Veira (1-1) dans les derniers instants de la rencontre.

Alors que Samuel Gigot, sur une passe de Vitinha (3e), a ouvert le score pour les locaux, ceux-ci n’ont pas pu conserver l’avantage au score jusqu’au coup de sifflet final. Déterminés, les Strasbourgeois sont revenus au score en toute fin de partie par le biais de Jérémy Sebas (90e+2), qui égalise pour les visiteurs.

Ainsi, les deux équipes se sont quittées sur le score de parités (1-1). Un nul frustrant pour Gennaro Gattuso, qui a déploré un effectif limité, vu les départs de sept de ses hommes pour la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire.