OM, l'aveu surprenant de Gattuso après le nul contre Monaco

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, s’est exprimé après le nul de son équipe contre Monaco, samedi.

L’Olympique de Marseille était aux prises avec l’AS Monaco samedi à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Devant leur public, les Phocéens ont été accrochés par les Monégasques après une partie très disputée entre les deux équipes (2-2). Au terme de la rencontre, l’entraineur olympien, Gennaro Gattuso, est revenu sur quelques faits de jeu au micro de Prime Video.

Gattuso amer après le nul de l’OM contre Monaco

En supériorité numérique pendant la majeure partie du match après l’exclusion de Maripan à la 12e minutes, l’OM n’a pas réussi à prendre le dessus sur l’ASM. Le résultat aurait cependant été différent si Vitinha avait converti son occasion en toute fin de match. Un raté que regrette Gattuso.

« L’occasion de Vitinha ? Je pense qu’il faut féliciter l’équipe monégasque. Ils sont restés à dix. Mais cela c’est le jeu. On doit aller de l’avant. Je regrette qu’il n’ait pas réussi à marquer. Mais on a livré une belle prestation », lance l’entraineur olympien.

L’aveu de Gattuso sur la situation de l’OM

Gennaro Gattuso explique par la suite que son équipe méritait de remporter le match mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. « Si on devait gagner ? Dans la vie, moi aussi j’aimerai faire beaucoup de choses, mais il y a la réalité. On perdait, puis on a tenu la tête haute. Respect à Monaco. Et on méritait mieux comme résultat », poursuit-il. Le technicien italien reconnait ensuite que l’OM, qui n’a plus gagné depuis quatre matchs, traverse une période compliquée. « C’est une période difficile, mais je n’aime pas parler de malchance. C’est nous, c’est plusieurs matches qu’on a ces difficultés. Mais aujourd’hui on a été malchanceux. Il y a des regrets mais il faut continuer », avoue Gennaro Gattuso.