OM, l’analyse surprenante d’un cadre sur la saison du club

Un cadre de l’OM a fait une analyse surprenante sur la saison du club, dimanche.

L’Olympique de Marseille a réalisé une campagne 2023-2024 très mitigée. 8e de Ligue 1 au terme de la saison, le club phocéen ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine. Une situation qui devrait obliger la direction à prendre des mesures fortes cet été. Mais avant, un taulier a fait une analyse étonnante sur la saison réalisée par l’OM.

La saison de l’OM n’est pas ratée selon Jonathan Clauss

L’Olympique de Marseille est passé par diverses émotions la saison écoulée. Après un début de saison compliqué, le club a décidé de se passer de Gennaro Gattuso et d’appeler Jean-Louis Gasset au secours. Après son arrivée, le technicien français a fait remonter l’OM au classement en Ligue 1 et a conduit le club en demi-finale de la Ligue Europa. Mais les Phocéens connaissent par la suite, un coup d’arrêt, et n’ont pas réussi à accrocher la 7e place qualificative pour l’Europe malgré leur victoire lors de la dernière journée. Malgré cet échec, Jonathan Clauss estime que la saison de l’OM n’a pas été totalement ratée.

« La saison a été compliquée pour l'OM en général. Avec du recul, ce n'est pas que négatif. Bien sûr, le fait de ne pas être européen la saison prochaine, c'est un échec clair mais il faut en tirer beaucoup d'enseignements. Dans cette saison compliquée, on a eu un bon groupe et une force de caractère. Il n'y a pas de tricheurs dans le groupe. On a su travailler. Parfois, on a essayé de tout donner avec nos moyens à l'instant T. La saison prochaine, il faudra essayer de remettre les choses en place », a déclaré le défenseur de l’OM en conférence de presse avec l’Equipe de France, dimanche.

Clauss botte en touche pour son avenir

Par ailleurs, la non qualification de l’OM en coupe d’Europe va obliger le club à prendre des décisions importantes cet été. Le board marseillais penserait notamment à réduire la masse salariale d’au moins 30%. Et parmi les joueurs qui pourraient être débarqués, il y a bien sûr Jonathan Clauss, poussé déjà à la sortie par les dirigeants de l’OM l’hiver dernier.

Interrogé sur la question, l’international français refuse de penser à son avenir et préfère se concentrer exclusivement sur l’Euro 2024 pour le moment. « Je n'ai pas envie d'en parler, je suis concentré sur l'évènement. Le mercato, on aura le temps d'en parler après, être posé pour discuter correctement », a fait savoir Clauss.