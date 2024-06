Equipe de France : La réponse cash de Clauss sur le style de jeu des Bleus

Le défenseur français, Jonathan Clauss, s’est exprimé dimanche, sur le style de jeu de l’Equipe de France.

Le style de jeu de l’Equipe de France anime les débats depuis quelques jours. Un débat relancé par Antoine Griezmann qui a jugé le jeu des Bleus ‘’chiant’’ à regarder. Après le recadrage de Didier Deschamps et la réponse d’Ibrahima Konaté, Jonathan Clauss a évoqué le sujet en conférence de presse, ce dimanche.

La joie de Jonathan Clauss après sa sélection pour l’Euro

Absent lors du mondial 2022, Jonathan Clauss sera bien à l’Euro 2024. L’international français a réussi à convaincre Didier Deschamps de sa capacité à évoluer dans une défense à quatre après une bonne saison avec l’OM sur le plan personnel. Présent à Clairefontaine depuis mercredi comme le reste de ses coéquipiers, Jonathan Clauss savoure cette petite réussite.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Il y a énormément de fierté, cela se voit tous les jours sur mon visage. J'ai été déçu de cette non-sélection en Coupe du monde mais ça m'a permis de rebondir mentalement et de me replonger dans le travail. Il fallait que par le terrain, j'oublie ça et apprendre de moi. Eviter de penser négatif, en poussant plus le travail que j'ai fait. Je suis très fier de la réaction que j'ai eue », confie l’ancien latéral droit du RC Lens.

Clauss recadre aussi Griezmann sur le jeu de l’Equipe de France

L’Equipe de France peine à convaincre par son jeu malgré des résultats satisfaisants ces dernières années avec deux finales consécutives de Coupe du Monde et un sacre. A quelques jours d’un match amical contre le Luxembourg, Antoine Griezmann a déclaré récemment que les Bleus étaient ‘’chiants à regarder’’. Mais pour Jonathan Clauss, le style de jeu de l’Equipe de France est adapté aux qualités des joueurs sur le terrain.

« On a quasiment les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. On s'adapte aux partenaires qu'il y a à côté avant de penser à l'adversaire. On s'appuie sur une grosse base défensive, un milieu très solide. L'équipe est complète. On joue en fonction des qualités de ceux qui sont sur le terrain », explique le joueur de l’OM.