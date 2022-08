OM : Jérôme Rothen fracasse l'attitude d'Igor Tudor

L'ancien milieu du PSG a comparé le management de l'entraîneur de l'OM à celui de Vahid Halilhodzic et craint qu'il se mette à dos son vestiaire.

Après une préparation totalement ratée sur et en dehors du terrain, l'Olympique de Marseille a surpris son monde en remportant son premier match de Ligue 1 face à Reims. Sifflé avant le match au moment de sa présentation, Igor Tudor va avoir besoin de temps et de bons résultats pour se faire adopter par ses nouveaux supporters. Outre les fans de l'OM, Igor Tudor s'est également attiré les foudres de Jérôme Rothen. Sur RMC Sport, l'ancien international français n'a pas reproché le jeu mis en place ou les résultats du nouveau coach mais plutôt son attitude et son management autoritaire.

"Je ne comprends pas comment il peut mettre le feu au vestiaire en très peu de temps"

"Ce que j’ai vu sur le terrain (contre Reims) cela appartient surtout aux joueurs, on ne peut pas dire que sur la période de préparation actuelle, ça y est il y a une patte Tudor. Ce que je constate juste, c’est qu’il remet tout en question par rapport à ce qui avait été mis en place par Sampaoli. Je veux bien qu’il y ait eu des changements au club, qu’il soit arrivé sur le tard, mais j’ai l’impression qu’il se prend pour un autre. Par rapport à ses déclarations, par rapport à son 'body language', comme on dit…", a analysé Jérôme Rothen.

"Je ne comprends pas comment il peut mettre le feu au vestiaire en très peu de temps. Tout se passait bien à Marseille. Alors oui il y a eu le départ de Sampaoli, mais il y avait une bonne ambiance entre les joueurs, ils ont arraché la deuxième place… On a mis en avant cette ambiance dans le vestiaire, d’ailleurs", a ajouté l'ancien milieu de terrain du PSG.

"A la première défaite, il y aura une fracture totale avec son groupe"

Jérôme Rothen a comparé le management d'Igor Tudor à celui de Vahid Halilhodzic qu'il a eu au PSG et avec qui cela s'était mal passé : "Et là c’est la Bérézina parce qu’on a un entraîneur qui est très dur. J’en ai connu dans ma carrière. Franchement, Tudor me fait penser à Vahid Halilhodzic en plus jeune. Et Vahid avait lui un passé de coach. Celui de Tudor laisse à désirer… Donc il faut qu’il se calme et qu’il remette vraiment les ambitions de l’OM en avant, ainsi que les leaders du vestiaire grâce à qui l’OM a décroché la 2e place la saison dernière."

"Le problème avec une telle ambiance, c’est qu’à la première défaite, il y aura une fracture totale avec son groupe. C’est une fracture aussi qui commence à se mettre en place avec le public, alors que le championnat débute juste", a conclu le consultant RMC Sport. De son côté, Mathieu Bodmer s'est montré plus indulgent avec le Croate.

Il faut être un peu indulgent avec lui et lui laisser du temps. Ce que j’ai vu dimanche soir, j’ai trouvé cela vraiment intéressant, avec de l’intensité, des courses, des choix forts…. Je pense qu’il est aidé par les pistons aussi, mais j’ai trouvé l’équipe de Marseille cohérente, hormis la petite frayeur sur la fin de match. Mais pour un premier match de la saison j’ai trouvé cela intéressant", a expliqué le directeur sportif du Havre. Une chose est sûre, l'aventure d'Igor Tudor à l'OM n'a pas débuté de la meilleure manière et il faudra que les choses se tassent si le Croate veut durer sur la Canebière.