OM, Jean-Louis Gasset pique Moumbagna

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a envoyé un message à son attaquant, Faris Moumbagna, samedi.

Depuis son arrivée dans la cité phocéenne, l’Olympique de Marseille va beaucoup mieux. Jean-Louis Gasset a notamment relancé l’OM (7e, 39pts) dans la course à l’Europe et a même permis au club phocéen de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Mais même si la majorité des joueurs apprécient le technicien, d’autres à l’instar de Faris Moumbagna, sont frustrés en raison de leur manque de temps de jeu. En conférence de presse ce samedi en marge du choc contre Rennes (dimanche, 17h05), Jean-Louis Gasset a tenu à mettre les choses au clair sur la situation de l’international camerounais.

Gasset justifie la mise à l’écart de Moumbagna face à Villareal

Arrivé cet hiver en provenance du Bodø/Glimt, Faris Moumbagna n’arrive toujours pas à grapiller assez de temps de jeu. L’avant-centre camerounais a disputé 8 matchs toutes compétitions confondues pour seulement 4 titularisations. Pire, Moumbagna est mis de côté lors des grands matchs notamment en Ligue Europa. Le Lion indomptable a été snobé par Jean-Louis Gasset jeudi alors que l’OM était dans le dur face à Villareal (3-1, ndlr). Cependant, le technicien a une bonne explication pour ce choix.

L'article continue ci-dessous

Getty

« L’effectif est construit avec beaucoup d’attaquants. Quand on était mené 3-0 et qu’on essayait d’éviter le scénario catastrophe, je me suis retourné… Il restait deux petits de 18 ans et deux avants-centres, sachant que j’avais déjà fait entrer Aubameyang et Harit à la pause. C’est dur de maintenir le score en changeant un attaquant déjà entré à la mi-temps », a justifié Gasset face aux médias.

Le message de Gasset à Moumbagna

Par ailleurs, Faris Moumbagna n’est pas le seul joueur de l’Olympique de Marseille en manque de temps de jeu. C’est également le cas de Joaquin Correa qui doit se prendre son mal en patience depuis son retour de blessure. Et, même si Moumbagna a marqué deux buts lors de ses entrées en jeu, Jean-Louis Gasset ne juge pas encore nécessaire de faire de lui, un titulaire.

Getty

« La construction de l’effectif est ainsi. Faris entre quand il peut, comme contre Clermont où il a marqué. Il faut qu’il patiente et qu’il travaille. Son tour viendra, peut-être demain », a confié Gasset.