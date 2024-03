OM, Gasset s’enflamme pour deux joueurs de Rennes avant le duel

Pour la 26e journée de Ligue, l’OM est en déplacement chez le Stade Rennais au Roazhon Park, ce dimanche.

Le Roazhon Park servira de cadre à l’avant-dernière rencontre de la 26e journée de Ligue 1, ce dimanche, entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Mais à la veille de ce choc, l’entraîneur des Phocéens, Jean-Louis Gasset, jette des fleurs à deux joueurs de l’équipe adverse, dont il apprécie énormément le style de jeu.

Gasset revient sur la défaite à Villarreal

Invincible depuis son arrivée à la tête du staff technique de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset a goûté à sa première défaite, jeudi dernier. En effet, lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa, les Phocéens ont été battus par les Espagnols (3-1) alors que les Marseillais avaient largement remporté le match aller (4-0) à Vélodrome une semaine plutôt. En conférence de presse ce samedi avant le déplacement à Rennes, dimanche, le technicien français revient sur sa première défaite en tant que coach de l’OM.

« C'est une première défaite, mais en match aller-retour de Coupe d'Europe, le mot magique c'est qualifié. On a vu une belle équipe à l'aller. On a souffert au retour. On aurait pu clore le débat, on ne l'a pas fait. Sur les 2 matchs, on a mis 5 buts. Villarreal nous a fait du mal, mais on a su résister. Le maitre mot: qualifié », a déclaré l’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Gasset sous le charme de Bourigeaud et Terrier

S’il veut tout faire pour terminer sur une bonne en donnant une victoire à l’OM avant la trêve internationale, Jean-Louis Gasset, qui apprécie le jeu des Bretons, avoue être tombé sous le charme du jeu de deux joueurs des Rouge et Noir. Respectivement milieu central et ailier gauche du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier ont convaincu le coach marseillais à travers leurs jeux sur le rectangle vert.

« Le championnat est important. Il faut juguler un effectif amoindri avec l'espoir de retours après la trêve internationale. On ne peut pas choisir les compétitions. Demain, on va essayer de faire un dernier effort. Les joueurs sont fatigués, mais on a mis tout en ouvre pour la récupération. On met tout en œuvre pour ce dernier coup de rein à donner », a d’abord lancé Gasset, avant de poursuivre.

« Un jeu d'intelligence, ils ont des joueurs que j'adore comme Bourigeaud et Terrier. Bourigeaud a un pied magnifique. C'est une équipe qui joue bien au foot. On s'est un peu inspiré d'eux pour affronter Villarreal. Ils ont un très bon centre de formation, sur ce plan c'est une référence. On va essayer de faire l'équipe la plus fraîche possible. Ils veulent la possession, et nous aussi, ça se jouera au milieu », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Jean-Louis Gasset annonce une bonne nouvelle pour Amir Murillo, l’arrière droit panaméen, qui devrait être absent jusqu'à la fin de la saison. « Murillo a recommencé à courir. Je l'ai juste vu en vidéo, mais il peut jouer des deux côtés. Quand on va récupérer Gigot, Rongier et Onana après la trêve, on aura plus de choix pour jouer deux compétitions en même temps », a précisé l’ancien coach de Montpellier.