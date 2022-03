OM : Guendouzi déclare sa flamme à Marseille

Mattéo Guendouzi n'a jamais été aussi investi et épanoui durant sa jeune carrière de footballeur professionnel. Prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille l'été dernier, le milieu de terrain français s'est rapidement imposé comme un élément majeur de l'OM de Jorge Sampaoli, à tel point qu'on pourrait même penser au vu de ses performances et de son importance dans le vestiaire qu'il est un cadre de cette équipe et qu'il y joue depuis plusieurs années.

"Un choix mûrement réfléchi"

Si l'influence de Matteo Guendouzi est incontestable à l'Olympique de Marseille, elle va pouvoir continuer de grandir puisque l'international français ne retournera pas à Arsenal l'été prochain. Prêté avec option d'achat, Mattéo Guendouzi s'est engagé avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2025 après que son option ait été levée comme l'a confirmé Pablo Longoria sur les ondes de RMC ce mardi soir.

OM : Dimitri Payet répond aux critiques sur son poids

Une bonne nouvelle pour le principal intéressé, performant et épanoui à Marseille. Mattéo Guendouzi va pouvoir continuer de grandir et de progresser chez les Phocéens et tentera de confirmer sur le long terme qu'il peut être un joueur cadre et essentiel de l'OM. Invité de Rothen s'enflamme en compagnie de certains de ses coéquipiers sur RMC, Mattéo Guendouzi a ouvertement déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille et ne regrette pas, bien au contraire, d'avoir rejoint le club phocéen.

Convaincu par Longoria, Sampaoli et le projet

"Une arrivée surprise à Marseille ? Non, car ça a été un choix mûrement réfléchi. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a eu de très bonnes discussions avec le président, avec le coach et des personnes de ma famille. On a pris vraiment la meilleure décision tous ensemble. Pour moi, c’est le meilleur choix que j’ai fait depuis de nombreuses années", a analysé le milieu de terrain de l'OM.

OM : Pablo Longoria juge la saison de Marseille

L'article continue ci-dessous

"Les discussions ont commencé avant le mercato. J'ai donné mon accord à l'OM et aujourd'hui je suis très heureux et très épanoui ici. Bien sûr, le président Longoria et le coach Sampaoli sont les personnes qui m’ont présenté le projet et qui m’ont donné envie de venir. On a parlé du projet de l’OM, de football, de ce que je pouvais apporter à l’équipe, comment j’allais pouvoir grandir. Je me suis retrouvé dans ce discours-là, je savais qu’en venant ici j’allais franchir des paliers et continuer à grandir, que cela soit humainement ou footballistiquement", a ajouté Mattéo Guendouzi.

Le milieu de terrain est heureux et ça se voit. Ses bonnes performances sur le terrain lui ont permis d'être convoqué plusieurs fois par Didier Deschamps depuis son arrivée à l'OM et de faire ses débuts avec l'équipe de France. Nul doute que Mattéo Guendouzi aura à coeur de poursuivre sur cette lancée et d'aider Marseille à retrouver la Ligue des champions et à être performant sur la scène européenne cette saison.