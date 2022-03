OM : Pablo Longoria juge la saison de Marseille

Deuxième de Ligue 1 avec un point d'avance sur l'OGC Nice, troisième, et quinze points de retard sur le leader parisien, l'Olympique de Marseille réalise une saison sérieuse, même si l'élimination en Ligue Europa et celle en Coupe de France face à Nice peuvent laisser des regrets aux supporters et aux dirigeants phocéens. Avec l'élimination du PSG en Coupe de France, l'OM a manqué une belle occasion de soulever un trophée cette saison, mais peut encore le faire avec l'Europa Ligue Conférence. Dans une interview accordée à RMC, Pablo Longoria a fait l'autocritique de la saison de l'Olympique de Marseille rappelant que les Phocéens veulent avant tout retrouver la Ligue des champions.

"On doit récupérer notre identité"

"Depuis le début de la saison, notre objectif est de finir sur le podium. On peut analyser cette saison en trois parties, évoque le président marseillais. L’approche de la saison avec de l’ambition et du beau jeu, en octobre-novembre avec les résultats de la Ligue Europa, après on a récupéré des sensations à partir de janvier. On doit récupérer notre identité, les derniers résultats ne sont pas ceux attendus, on doit être autocritiques", a indiqué le président de l'Olympique de Marseille.

OM : Milik boudé par Sampaoli, Longoria ne veut pas s'en mêler

"Il y a des différentes ambitions. Je comprend d’avoir une équipe-type, mais une équipe qui participe aux coupes d’europe est capable de faire une rotation, notamment pour la gestion des efforts. On va arriver à se qualifier en Ligue des champions en seconde partie de saison avec 5-6 changements à chaque match, on va jouer sur la force phyique, sur la force d'être libéré mentalement", a ajouté Pablo Longoria concernant le faible turn-over chez les Phocéens.

"Kamara ? On continue à avoir des conversations"

Le président de l'OM en a dit un peu plus sur ses méthodes de recrutement : "Nous sommes évalués à la fin de la saison, les notes viennent à la fin de saison. Le moment de commencer le recrutement commence après le mercato d’hiver. On s’est projeté sur le prochain été avec Gigot. Dans un environnement économique difficile, il faut trouver toujours des solutions. Je suis né comme recruteur dans le football. Je suis très fier de mes collaborateurs et du travail qui est fait. Il y a des consensus avec le coach. Je suis ouvert à la discussion pour écouter les propositions du coach".

Zinedine Zidane à l'OM ? La réponse de Pablo Longoria

L'article continue ci-dessous

Pablo Longoria a réaffirmé sa confiance envers Jorge Sampaoli et ne perd pas espoir concernant la situation contractuelle de Boubakar Kamara : "J'ai plein de confiance envers Sampaoli depuis le premier jour. Ma situation est de prendre de la hauteur avec le projet. Je suis satisfait du travail qu’il a fait. J’ai envie de continuer avec ce projet". La prolongation de Kamara ? C'est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j'assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu'au bout, la dernière parole n'est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités".

Enfin, le président de l'OM s'est épanché sur son avenir et a révélé que l'OM serait son dernier club : "C'est ma dernière aventure à haut niveau dans le monde du football. Je ne suis pas sur le marché. Mon rêve est d’avoir mon temps à Marseille, après mon rêve serait de retourner voyager. Si je fais du football, c'est pour la passion et ce serait impossible d’atteindre ce niveau ailleurs. Je n'aimerais pas avoir cette responsabilité dans un autre type de club. Ce serait frustrant".