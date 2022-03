OM : Dimitri Payet répond aux critiques sur son poids

Homme fort de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs saisons, Dimitri Payet a eu des saisons faites de hauts et de bas. Souvent, le meneur de jeu français n'a pas été à son meilleur niveau sur le terrain lorsqu'il n'était pas au mieux physiquement et notamment au niveau de son poids. Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet prend soin de lui et ça se ressent sur le terrain au travers de ses performances. Au micro de RMC, l'international français a répondu aux critiques, parfois injustes selon lui, à son encontre concernant son hygiène de vie.

"C'était plus dans la tête qu'un problème de poids"

"Je ne sais pas comment le prendre. Actuellement je fais 1,5 kg de moins de l’époque dont on parlait. Cela a souvent été le paratonnerre, pour dire 's'il n'est pas bon, c’est parce qu’il est gros'. Honnêtement cela ne m'a pas touché plus que ça. Ce sont des choses qui se disent et sur le moment on peut dire beaucoup de choses. Quand cela ne va pas dans la tête, généralement les jambes ne suivent pas. Je pense que c'était plus ça qu’un réel problème de poids", a indiqué le meneur de jeu phocéen.

OM : Milik boudé par Sampaoli, Longoria ne veut pas s'en mêler

Dimitri Payet est heureux de la façon dont Jorge Sampaoli l'utilise : "Le nouveau système me convient bien, avec les capacités physiques qui diminuent avec l'âge c'est mieux d'être dans l'axe. J'apprécie beaucoup ce poste de faux 9 qui me permet d'être assez libre. On est une équipe hermétique, cela dépend contre qui on joue mais il y a des matchs où on pourrait se passer d'un attaquant de pointe. Quand Milik était blessé, une alchimie s'est faite avec cette composition, ce faux 9 que j'étais".

"Je ne vis pas dans le regret"

L'international français ne trouve pas qu'il s'est relâché concernant son niveau de jeu atteint par le passé : "Il n'y a pas eu de relâchement particulier. Avec le temps j'ai gagné en régularité mais cela a peut-être mis beaucoup de temps à arriver. Certes, il y a eu des hauts et des bas mais c’est comme pour beaucoup de joueurs. Peut-être un peu moins avec les grands joueurs mais c'est quelque chose pour laquelle j’ai mis pas mal de temps à corriger."

Zinedine Zidane à l'OM ? La réponse de Pablo Longoria

L'article continue ci-dessous

"Je ne suis pas quelqu’un qui vit dans le regret. Je pense que si j’ai eu la carrière que j’ai eu c’est que je la mérite. Il y a peut-être eu une opportunité ou deux d’aller jouer plus haut mais j’ai fait un choix qui a été plus familial et plus sage. Pour moi le plus important c’est d’être heureux dans ma vie personnelle. Pour que tout le monde soit heureux autour de moi, il fallait que je revienne à Marseille", a ajouté le meneur de jeu français.

Dimitri Payet a également répondu aux critiques affirmant qu'il ne répond pas présent lorsque ce sont des matches qui comptent : "Pas assez décisif dans les grands matchs ? Cela a été le cas, cela a été le cas longtemps. Parce que j’avais une appréhension à aborder ces grands matchs. Je n’ai pas mal pris les critiques car quand c’est la vérité en tant que joueur, on le sait quand on est bon ou pas."