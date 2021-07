OM – "Gerson est le meilleur milieu de terrain du Brésil"

Pour Demetrius Ferreira, ancien joueur brésilien de l'OM, Gerson est une recrue idéale.

Ancien défenseur latéral de l'OM de janvier 2004 à juillet 2006, Demetrius Ferreira est retourné vivre au Brésil et il est un observateur attentif du championnat brésilien. Le finaliste de la Coupe UEFA 2004 s'est confié à nos confrères de La Provence pour analyser les arrivées de ses compatriotes Gerson et Luan Peres sur la Canebière.

Gerson, un « joueur complet »

Et pour Ferreira, l'OM a tiré le gros lot avec Gerson (recruté pour 20 millions d'euros à Flamengo) : « c'est le meilleur milieu de terrain du Brésil. Il a beaucoup de qualités : il prépare le jeu, il est bon en un-contre-un, il est très fort techniquement, physiquement, et fait preuve d'intelligence. C'est un joueur complet, on voit d'ailleurs qu'il a déjà marqué (en amical contre le Servette, n.d.l.r.) ».

« Il a gagné la Copa Libertadores en 2019 et était alors l'un des meilleurs sur le terrain. Cela fait deux ans qu'il évolue au très haut niveau », ajoute-t-il.

Ferreira explique ensuite dans les colonnes de La Provence pourquoi Gerson ne s'est pas imposé en Europe lors de son premier passage, à la Roma puis à la Fiorentina, entre 2016 et 2019 : « Quand on part jeune en Europe, ce n'est pas évident de réussir. Ça dépend du club, du pays… Pour l'adaptation, beaucoup de choses comptent. [...] Aujourd'hui, à l'OM, il y a trois Brésiliens. Ça, c'est bien. Si tu ne prends que Gerson, l'adaptation peut être difficile. »

Ferreira optimiste pour Luan Peres

Demetrius Ferreira s'est également prononcé sur le recrutement du défenseur Luan Peres : « Je l'ai moins vu jouer, mais de ce que j'ai observé, c'est un très bon défenseur. Jorge Sampaoli a passé pas mal de temps au Brésil. Il n'aurait jamais voulu d'un joueur moyen, surtout dans un club comme l'OM… Il le connaît déjà, c'est un atout. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il avait demandé à l'Atlético Mineiro (club dirigé par Sampaoli avant de rejoindre l'OM, n.d.l.r.) de le recruter. Il est pas mal physiquement, il faudra juste qu'il s'adapte au jeu, plus rapide qu'au Brésil, mais je ne suis pas inquiet. »

Enfin, l'OM compte depuis l'année dernière un troisième joueur brésilien, Luis Henrique. Et Ferreira est sous le charme du jeune attaquant brésilien : « Je le suivais déjà quand il était au Brésil. J'avais vu quelques-uns de ses matches. C'est un très bon joueur aussi. J'avais fait une interview sur Canal + dans laquelle je prévenais qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il soit bon tout de suite, qu'il était jeune, qu'il fallait lui donner du temps pour qu'il s'adapte. Aujourd'hui, il a changé physiquement. Il est plus puissant, plus décisif. C'est bien. »