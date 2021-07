OM-Servette (3-1) : Gerson, Ünder et De la Fuente régalent, l'OM séduit

Pour son troisième match de préparation, l'OM a battu le Servette de Genève en affichant un beau visage.

C'est au stade Parsemain de Fos-sur-Mer, et devant 5000 supporters enthousiastes que l'OM jouait son troisième match de préparation. Jorge Sampaoli avait décidé de reconduire le même onze de départ que lors de son précédent match, face à Sète.

Gerson buteur

Sur une pelouse en mauvais état et avec un fort vent, souvent gênant pour les joueurs, l'OM a affiché un visage séduisant. Cela se voyait dès le début du match puisqu'à la 6e minute de jeu, l'OM se procurait sa première grosse occasion : Luis Henrique déboulait côté gauche puis temporisait pour servir Payet qui décalait Bamba Dieng et dont la frappe était détournée par Frick, le portier du Servette.

De son côté, le Servette répliquait avec un tir de Kiey, bien arrêté par Ngapandouetnbu qui assure l'intérim pendant les vacances de Steve Mandanda.

En deuxième période, l'OM haussait son niveau de jeu et multipliait les occasions avec Luis Henrique (48e, tir non cadré) et Gerson (49e, tir contré par… Balerdi).

Plutôt timide en première période, le Brésilien était bien meilleur lors du deuxième acte et c'est fort logiquement qu'il inscrivait le premier but de la rencontre. Et quel but ! Superbement lancé en profondeur par Kamara, le Brésilien trompait Frick d'une superbe balle piquée du pied droit (1-0, 54e).

💥 𝙂𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙙𝙖 𝙎𝙞𝙡𝙫𝙖



Son premier but en match de préparation 🇧🇷🤩 #OMSFC 1⃣-0⃣ pic.twitter.com/jB6lnD2tqH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2021

Les belles entrées de Ünder et De la Fuente

Sampaoli faisant ensuite entrer en jeu deux autres recrues phocéennes : Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente, ce dernier étant ovationné par les supporter. Et les deux néo-Marseillais ont fait une bonne impression.

Le Turc se procurait deux occasion (64e, 70e) avant de voir le Servette égaliser contre le cours du jeu par Rodelin (77e). L'OM réagissait rapidement avec un but de Benedetto après un excellent travail de De la Fuente dans la surface (2-1, 80e).

A cinq de la fin, on retrouvait Ünder qui envoyait une lourde frappe sur la transversale ! Dans les arrêts de jeu, De la Fuente, mettait le feu dans la défense suisse avant de servir Benedetto qui se jetait et taclait le ballon pour le pousser au fond des filets. Annoncé partant, l'Argentin s'est offert un doublé et montre que l'on peut compter sur lui.

Payet félicite les dirigeants

Payet au micro de Canal+ après la rencontre : « On parle souvent du 12e homme mais à Marseille on en a 12, 13, 14, on est très contents de les avoir avec nous. On travaille beaucoup, on n'est pas encore à 100%, on a du mal à répéter les efforts en fin de match. L'essentiel était de jouer avec nos qualités. Les conditions n'étaient pas faciles avec le vent. C'est notre 3e victoire, faut prendre de bonnes habitudes pour le championnat. C'est plus facile de travailler avec les joueurs qui sont pendant la préparation que ceux qui arrivent le dernier jour du mercato. Les dirigeants font un travail extraordinaire. »

Rongier à la mi-temps au micro de Canal+ : « On est fatigués c'est normal, ça fait partie de la préparation. On n'est pas totalement prêts mais on travaille dur tous les jours pour tenir 90 minutes. »

Rodelin au micro de Canal+ après la rencontre : « Marseille c'est une grande équipe avec des joueurs de qualité. Ils ont besoin de se roder. Ce n'est que leur troisième match de prépa mais on sent déjà une atmosphère. Je leur souhaite de faire une belle saison. »

Les compos

OM (3-5-2) : Ngapandouetnbu – Amavi, Alvaro Gonzalez, Balerdi – Luis Henrique (De la Fuente, 67e), Gueye, Camara, Rongier (Benedetto, 46e), Gerson (Nadir, 89e) – Payet, Bamba (61e, Ünder). Entr. Jorge Sampaoli.

Servette (4-4-2) : Frick – Sawadogo, Sasso (Sevrin, 59e), Rouiller, Sauthier (Monteiro, 82e) – Pedat (Rodelin, 46e), Cognat, Valls (Nyakossi, 82e) – Stefanovic (Diallo, 46e) – Antunes, Kiey. Entr. : Alain Geiger.

Les prochains matches amicaux de l’OM

21 juillet, 21h00 : Braga-Marseille

25 juillet, 21h00 : Sporting CP-Marseille

28 juillet, 21h00 : Marseille-Saint-Etienne

31 juillet, 21h00 : Marseille-Villarreal