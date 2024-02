OM, Eric Di Meco fracasse Gattuso

Eric Di Meco a chargé Gennaro Gattuso et son équipe après la défaite de l’OM contre l’OL, dimanche.

L’Olympique de Marseille a été défait par l’OL dimanche soir à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1 (1-0). Ce revers lors du deuxième Olympico de la saison ne passe pas dans la cité phocéenne au point où une réunion de crise a même été convoquée ce lundi. Par ailleurs, le responsable de cette contre-performance est tout trouvé pour Eric Di Meco qui n’a pas été tendre avec Gennaro Gattuso lundi sur les ondes de RMC.

Eric Di Meco attaque l’OM

L’OM a souffert face à l’Olympique Lyonnais dimanche lors de l’Olympico. Les Phocéens ont été largement dominés par des Gones qui continuent de ronger leur frein en bas du classement. Pire encore, l’OM a dû attendre la 70e minute avant de cadrer sa première frappe dans le match. Un rapport de force que n’arrive pas à comprendre Eric Di Meco.

« Qu'on ne m'explique pas que les Lyonnais sont devenus des aigles du jour au lendemain. C'est une équipe qui bataille pour ne pas descendre, ils se sont retrouvés sur les valeurs mentales et on verra peut-être dans les prochaines semaines que c'était parce que c'était l'OM en face. Mais quand même, 70 minutes pour avoir une occasion de but… pas de combinaison avec des centres », lance l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show, ce lundi.

Di Meco remet en cause l’intelligence tactique de Gattuso

Après la défaite de l’OM, Gattuso a laissé entendre que l’équipe aurait pu remporter le match si elle n’avait pas manqué de réaction au moment opportun. Ensuite, l’entraineur italien a pointé du doigt l’état d’esprit de ses joueurs lors de la réunion de crise dans la journée de ce lundi. Mais pour Eric Di Meco, le problème de l’OM est tactique et Gattuso a perdu la bataille tactique contre l’OL.

« Techniquement, tu as été au niveau de Lyon qui est une équipe moyenne. Tactiquement, l'entraîneur il va falloir en parler à un moment donné. Quand il t'explique que ce n'est pas tactique, mais que c'est dans l'engagement, lui aussi il se voile la face. Je suis désolé, mais quand tu joues en 4-3-3, ton problème de défense centrale n'est pas réglé parce que tu prends un but, mais tu as un gros problème offensif quand même. Aubameyang tout seul devant en pointe, cela ne marchera pas », peste Eric Di Meco.