OM, Eric Di Meco fracasse Aubameyang

Eric Di Meco a tenu des propos cinglants sur Pierre-Emerick Aubameyang, mardi.

Pierre Emerick Aubameyang est l’homme en forme du moment à l’Olympique de Marseille. Avec trois buts lors des deux derniers matchs de l’OM, l’international gabonais n’est pas étranger au regain de forme du club phocéen. Mais malgré ses statistiques impressionnantes cette saison, ‘’Aubam’’ devra en faire plus pour convaincre Eric Di Meco, pas du tout séduit par le joueur.

Eric Di Meco n’est pas impressionné par Aubameyang

Arrivé l’été dernier sur l’île de la Canebière, Pierre-Emerick Aubameyang a connu des débuts compliqués avec l’Olympique de Marseille. Mais l’ancien capitaine d’Arsenal a déroulé depuis marquant notamment 18 buts en plus de 8 passes décisives à ce stade de la saison. Des statistiques impressionnantes certes mais qui n’emballent pas, pour autant, Eric Di Meco.

« C'est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats. (…) il finira peut-être à 30 -, mais qui a fait six premiers mois catastrophiques. Parce qu'il a mis un peu plus de temps à s'adapter, parce que l'équipe est moins bonne, je ne sais pas...Il faut voir contre qui il marque ? J'ai regardé, il a mis 2 buts contre des équipes qui sont devant l'OM au classement - Brest, Nice, Monaco etc -, sur 8 des 14 matchs possibles contre ces gros-là. Et 5 des 8 buts qu'il a mis en championnat, c'est quand il joue avec un attaquant à ses côtés, Vitinha, Sarr, Ndiaye », déclare l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show de RMC.

Di Meco préfère Alexis Sanchez à Aubameyang

En plus de ne pas être séduit par les stats de Pierre-Emerick Aubameyang, Eric Di Meco estime que le Gabonais ne fait pas mieux qu’Alexis Sanchez. Le Chilien, non conservé par l’OM l’été dernier, a pourtant terminé la saison dernière avec 18 buts et 3 passes décisives, pratiquement les stats actuelles d’Aubameyang.

Mais pour Eric Di Meco, l’attaquant de l’Inter Milan avait bien plus d’impact dans le jeu de l’OM lors de l’exercice écoulé que l’ancien joueur du Barça depuis son arrivée. « Alexis, lui, il était tout seul l'an dernier. Et il faisait les centres, les passes, les tacles pour récupérer, les décalages, les appels... (...) Mais ça, ce n'est pas compté dans les stats », ajoute l’ex-international français.