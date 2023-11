OM : Aubameyang étale ses regrets

Pierre-Emerick Aubameyang s'est confié sur sa frustration de quitter le FC Barcelone en 2022.

Aubameyang a rejoint les géants catalans dans le cadre d'un transfert choc à la mi-saison après avoir été gelé à Arsenal lors de la saison 2021/22 de Premier League.

Les Gunners ont finalement choisi de résilier le contrat d'Aubameyang à l'Emirates Stadium, pour permettre à l'international gabonais de rejoindre Barcelone sur un transfert libre.

Son passage en Espagne a immédiatement relancé sa carrière, avec un total impressionnant de 11 buts en Liga lors de la seconde moitié de la saison, alors que Barcelone terminait à la deuxième place du classement.

Cependant, le FC Barcelone, toujours en proie à des problèmes financiers à l'approche de la saison 2022/23, l'a vendu à Chelsea.

Les fréquents changements d'Aubameyang ont accru les spéculations sur sa volonté de rester attaché à une équipe pendant une longue période, mais le joueur de 34 ans a affirmé qu'il voulait rester à Barcelone et honorer son contrat jusqu'en 2025.

"Mon passage à Barcelone a été les six meilleurs mois de ma carrière. Je n'ai jamais autant aimé jouer au football et aller à l'entraînement. J'allais même m'entraîner avec l'équipe pendant mes jours de repos. C'était incroyable", rapporte Diario AS.