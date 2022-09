OM : Eric Bailly explique pourquoi il a rejoint Marseille

Le néo-défenseur de l'Olympique de Marseille a révélé ce qui l'a poussé à rejoindre le club phocéen et a affiché ses ambitions.

L'Olympique de Marseille a réussi à enrôler une recrue d'expérience pour sa défense. En faisant venir Eric Bailly, le club phocéen a réalisé un gros coup. L'international ivoirien arrive en provenance de Manchester United où les blessures l'ont empêché d'être aussi solide et impérial qu'à Villarreal. Présent en conférence de presse ce lundi, Eric Bailly est revenu sur ce qui l'a poussé à rejoindre l'OM cet été.

Longoria à l'origine de la venue de Bailly

"L'envie de venir à l'Olympique de Marseille c'est d'abord grâce au discours du président. Le président m'a sorti des trucs que je n'attendais pas. Il est un grand ami de mon ancien entraîneur à Villarreal. Dès son premier appel, il m'a donné des informations que je n'attendais pas. Après notre conversation a été très facile", a expliqué Eric Bailly.

"Mon objectif c'était de venir ici parce qu'il y a eu une conversation très spéciale avec le président. Une fois ici, forcément j'ai pensée aux légendes ivoiriennes passées ici. J'ai eu Didier Drogba au téléphone après ma signature. Je veux rester dans la continuité et donner une bonne image des Ivoiriens ici. Didier m'a félicité, mais je ne peux pas dévoiler la conversation ici (sourire)", a ajouté l'Ivoirien.

"On a notre mot à dire en Ligue des champions"

Le défenseur central a rassuré quant à son état de forme : "En tant que défenseur, je n'ai pas de préférence à jouer axe, axe gauche, ou axe droit. Mon objectif c'est d'avoir le plus de temps de jeu que ce soit dans l'axe, à droite, à gauche. Je suis là et je suis prêt pour apporter mon expérience. Le coach me mettra où il pense que je pourrais apporter le plus. Finalement que ce soit stoppeur droit, gauche, il n'y a pas de problème".

"Les blessures ? Dans notre milieu c'est compliqué de rassurer. Le plus important c'est que je suis bien physiquement. Par le passé j'ai eu des blessures, mais ça fait des années. Je pense que c'est oublié. Il faut penser à l'avenir. Eric Bailly est bien physiquement et j'espère que je serai bien durant toute la saison. Je suis venu pour apporter quelque chose d'important sur le banc de touche, aux entraînements. La communication est très importante avec le coach, le staff, mes coéquipiers. Je sens que je peux apporter quelque chose d'important à l'équipe", a ajouté l'ancien défenseur de Manchester United.

Eric Bailly est ambitieux pour la Ligue des champions et pense que l'OM a un coup à jouer : "Tottenham est une équipe avec beaucoup d'expérience, surtout dans cette Ligue des champions. Ils ont de nouveaux joueurs, un nouveau coach. Pour moi ce sera un match spécial parce que j'ai fait beaucoup de matchs contre cette équipe".

"Je pense qu'on à un mot à dire avec notre équipe dans ce match. Kane est un grand joueur, un grand attaquant. Je n'ai pas grand chose à dire sur lui, tout le monde connaît ses qualités. Pour moi déjà c'est très important de me concentrer sur mon équipe. On va se préparer et voir ce que l'on peut faire mercredi. On a notre mot à dire. Avec ce nouveau visage de l'OM, on a quelque chose à faire dans cette compétition. Déjà, il faut pouvoir bien débuter contre Tottenham et après on verra la suite", a conclu l'international ivoirien.