OM : C1, Mercato, Bailly, Harit... Pablo Longoria fait le point

Le président de l'OM a affiché ses ambitions pour la Ligue des champions et a fait un bilan du mercato phocéen.

Présent en conférence de presse ce lundi pour présenter les trois dernières recrues de l'OM, Eric Bailly, Issa Kaboré et Amine Harit, Pablo Longoria en a profité pour évoquer les objectifs du club phocéen concernant la Ligue des champions, à deux jours de l'entrée en lice de Marseille sur la pelouse de Tottenham.

"23 joueurs dans l'effectif, c'est excessif"

"L'objectif toutes les saisons en Ligue 1 est de se qualifier pour la Ligue des champions. Le 2e objectif est d'être à la hauteur dans cette Ligue des champions. Pour nous, la compétition c'est match après match. Il faut faire de bonnes prestations à la maison. Bien sûr qu'on a des ambitions et qu'on attend d'être très compétitifs", a expliqué le président de l'OM.

Ligue des champions – Phase de groupes : la liste A des joueurs de l'OM sans Bakambu, Dieng et Touré

Pablo Longoria n'exclut pas un dernier départ et revient sur le cas Bamba Dieng : "Pour avoir un bon effectif, il faut avoir 21 ou 22 joueurs. 23, c'est excessif. Le mercato est encore ouvert dans certains championnats. On étudie les différentes possibilités, car on veut donner de l'espace aux jeunes sur lesquels on a fait des investissements. Dieng ? Aujourd'hui c'est un joueur de l'OM. On va bien étudier la situation. C'est à lui de montrer qu'il peut gagner sa place dans l'équipe. Le coach fera son choix".

"Bailly, le profil idéal"

Le président de l'OM a présenté Eric Bailly et est satisfait de son recrutement : "Dans tous les transferts il y a une histoire, et ici c'est une histoire avec beaucoup de valeurs. J'ai beaucoup aimé sa détermination dès notre première conversation. On considérait que c'était le profil idéal pour le club. On cherchait un défenseur capable de s'adapter à l'idée de jeu de Tudor, capable de gagner des duels dans la surface. J'ai apprécié sa détermination à venir ici. C'était le profil idéal, expérimenté, international."

OM - Nuno Tavares voulait que Marseille ait une option d'achat

Il est également revenu sur le retour d'Amine Harit au club : "La dernière conversation avec Amine était un moment de plaisir personnel. Il nous a aidé à nous qualifier pour la Ligue des champions la saison dernière. Cet été, semaine après semaine, on a compris que c'était le joueur qu'il nous faisait. Mais dans le foot, on ne prend pas seulement que des joueurs. On prend aussi des personnes. Ce qu'on apprécie d'Amine, c'est la personne. La saison dernière, ce n'était pas facile pour lui, mais il a travaillé jour après jour dans les moments de difficulté. C'est quelqu'un de positif, de très aimé dans le groupe."

Enfin, Pablo Longoria a évoqué son évolution personnelle depuis son arrivée à l'OM : "Je ne suis pas la même personne qu'en août 2020 ou qu'en mars 2021 quand je suis arrivé à ce poste. Il y a l'évolution personnelle et professionnelle. Ce parcours est quelque chose d'inattendu mais surtout une grande expérience dans un club qui m'a beaucoup donné. Tous les jours je cherche à être le meilleur."