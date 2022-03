OM : Dimitri Payet se confie sur son retour au top et rêve des Bleus

Dimitri Payet à l'OM, c'est une histoire d'amour avec des hauts et des bas. Capable du meilleur sur le terrain, le meneur de jeu a aussi été sifflé par ses supporters lors de ses moins bonnes périodes. De retour à son meilleur niveau, Dimitri Payet était en grande difficulté sportivement parlant il y a tout juste un an au moment de l'arrivée de Jorge Sampaoli. Dans une interview accordée à L'Equipe Magazine, Dimitri Payet a évoqué sa mauvaise passe, marquée par son altercation dans la presse avec Florian Thauvin, jusqu'à sa résurrection avec Sampaoli.

"Tout était réuni pour que je m'épanouisse"

"C'était peut-être la plus grosse crise que je vivais ici mais ce n'était pas la première. Ça ne sera certainement pas la dernière non plus, donc je relativisais. Je savais qu'il fallait être bon sur le terrain pour mettre fin à cet épisode, alors j'ai travaillé. Pour retrouver mon niveau. Avec Jorge Sampaoli, on a eu une discussion très brève parce qu'on s'est tout de suite compris. Il m'a fait comprendre ce qu'il attendait de moi et ce qu'il fallait faire pour être sur le terrain", a analysé Dimitri Payet.

"Entre la confiance qu'il m'a accordée immédiatement et le style de jeu qu'il a mis en place, tout était réuni pour que je m'épanouisse. On a eu une discussion très brève parce qu'on s'est tout de suite compris. Il m'a fait comprendre ce qu'il attendait de moi et ce qu'il fallait faire pour être sur le terrain. Entre la confiance qu'il m'a accordée immédiatement et le style de jeu qu'il a mis en place, tout était réuni pour que je m'épanouisse", a ajouté le meneur de jeu de l'OM.

"Les Bleus ? Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut"

Performant avec l'OM, Dimitri Payet en a profité pour envoyer un message à Didier Deschamps et rêve d'un retour avec les Bleus : "À partir du moment où je pense que je peux encore avoir un niveau de jeu international, ça restera toujours dans un coin de ma tête. Mais on a une sélection extraordinaire avec, dans mon domaine offensif, des joueurs incroyables. Le choix, le sélectionneur l'a. Je ne me mets plus de pression avec ça, ce ne serait que du bonus. Si je peux mal vivre de revenir dans un rôle mineur ? Quel joueur français offensif peut prétendre vouloir être titulaire quand vous avez Benzema, Mbappé et Griezmann devant ? Il faut être fou. Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut ! (rires) Ce serait couillu de dire 'j'arrive et je joue !' Être dans les 23, c'est déjà exceptionnel, le vivier offensif est incroyable".

Le meneur de jeu de l'OM, qui a été victime de jets de bouteilles deux fois cette saison, veut faire davantage attention à ne pas mettre de l'huile sur le feu : "Je fonctionne beaucoup au mental, à l'affectif. Je prends ma part des responsabilités mais je ne prendrai pas tout non plus. Je suis quelqu'un d'explosif, qui aimait parler à chaud. J'essaie de prendre du recul désormais et de réfléchir avant de parler car ça peut vite s'envenimer et se retourner contre vous. Aujourd'hui, j'essaie de contrôler mes émotions. Que ce soit mes conférences de presse où je charriais, souvent avec du second degré, ou mes célébrations un peu poussées à l'extérieur, des mots déplacés envers un arbitre. Depuis les violences que j'ai subies dans les stades, je dois être le premier à ne pas attiser cette haine et à amener le calme

Enfin, il est revenu sur son coup de gueule après la défaite contre Clermont : "Quand on gueule, on a plus de mal à entendre que quand on parle et qu'on explique. Après, il y a beaucoup d'ego dans un vestiaire, il faut faire attention à ce qu'on dit pour ne pas froisser la fierté de certains, ce que je peux comprendre car j'en ai aussi. Mais il faut aussi savoir être ferme, se dire les choses sans prendre de pincettes. Face à Clermont, je tiens à préciser que je m'inclus dans tout ce que je dis, et même, je me place en premier. Un vestiaire, ce n'est pas ''Amour, Gloire et Beauté''. Il y a des bons moments mais aussi des mauvais, il y a des tirages de chignon, il y en aura toujours, c'est comme ça"