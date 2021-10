OM : Dimitri Payet prévient les supporters avant le Classico face au PSG

Le meneur de jeu de l'OM a envoyé un message d'apaisement à ses supporters avant le choc contre le PSG.

L'Olympique de Marseille a repris sa marche en avant avec un succès convaincant face au FC Lorient dimanche soir au stade Vélodrome. Un succès qui tombe à pic, à une semaine du Classico face au PSG. Néanmoins, la fête a été un peu gâchée par un jet de projectiles depuis les tribunes du Vélodrome qui a brièvement interrompu le match en seconde période, poussant Dimitri Payet à prendre la parole pour recadrer les supporters du club phocéen.

Après la rencontre, Dimitri Payet est revenu sur cet épisode en zone mixte : "J’ai dit aux supporters qu’il fallait que cela cesse. Même si moi je l’ai vécu dans l’autre sens, je l’ai redit encore cette semaine, il faut que cela cesse. J’inclus nos supporters parce qu’il ne faut plus que l’on voit de telles scènes que cela soit des jets de projectiles, que cela soit des envahissements de terrain, que cela soit des bagarres entre supporters."

"Cela touche notre championnat, cela touche les clubs, cela touche les personnes. Donc c’est pour cela que je me suis un peu énervé mais cela a vite cessé, ce dimanche. Maintenant il faut que cela continue comme cela. Même si c’est Paris la semaine prochaine, même si c’est d’autres adversaires, il faudra faire en sorte que la fête soit en tribunes et qu’elle ne dégénère pas", a ajouté le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille.

"J'étais plus dans mon registre de passeur ce soir et tant mieux si ça a été efficace"

Dimitri Payet était heureux de la soirée et de la prestation de l'OM pour rendre hommage à Bernard Tapie : "C'était une soirée particulière, il y avait un contexte hors football. On avait à coeur de rendre cette fête et ces hommages magnifiques. Je pense qu'en marquant quatre buts avec l'aide des supporters qui ont supporté et rendu hommage au Boss toute la partie, on a eu une belle soirée au final".

Auteur de quatre passes décisives, ses premières de la saison, et de retour à son poste de prédilection, Dimitri Payet a confessé qu'il s'était bien senti contre Lorient : "Je me retrouve au coeur du jeu, moins en tant que neuf ou neuf et demi, avec Arek et les excentrés qui font des appels. J'étais plus dans mon registre de passeur ce soir et tant mieux si ça a été efficace. On restait sur un match sans marquer à Lille, c'est bien d'en mettre quatre ce soir".

"Est-ce que j'ai envie de régaler le public avec toutes des roulettes et des gestes techniques ? Non, pas spécialement. Les gestes c'est bien, mais il faut encore que ce soit efficace. Tant que ça reste efficace, tant mieux. Après, non pas spécialement, mais on avait à coeur de rendre cette soirée spéciale parce qu'elle l'était. On va dédier cette victoire au Boss et à sa famille, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux pour lui dire au revoir avec 4 buts et cette fête ce soir", a conclu l'international français.