OM, deux recrues poussées vers la sortie

Quelques mois seulement après leur arrivée, deux recrues de l’OM n’entrent plus dans les plans du club.

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato intéressant l’été dernier. Cependant, tous les joueurs recrutés par la direction marseillaise n’ont toujours pas convaincu après près de 5 mois. Ce qui a le don d’agacer les dirigeants qui veulent déjà se séparer de deux de leurs recrues estivales.

Un résultat de mercato mitigé

L’OM a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Cela, grâce au changement de système de Gennaro Gattuso mais surtout, au réveil de certaines de ces recrues. Longtemps critiqué et même hué par les fans, la recrue phare, Pierre-Emerick Aubameyang, a enfin retrouvé ses sensations de buteur. L’international gabonais s’éclate dans le nouveau système de Gattuso, avec à ses côtés, le jeune Vitinha, qui se retrouve peu à peu également. Autres recrues qui apportent la satisfaction, la surprise Michael Murillo, que personne n’attendait et Geoffrey Kondogbia, qui répond présent quand il est sur le terrain. Mais, deux des recrues phares que tout le monde attendait, déçoivent toujours au grand dam de la direction de l’OM, qui souhaite se séparer d’eux.

L'article continue ci-dessous

Getty

L’OM ne veut plus d’Ismaila Sarr

Malgré ses quatre buts et deux passes décisives, Ismaila Sarr ne répond toujours pas aux attentes. L’international sénégalais n’a pas assez d’influence sur le jeu de l’OM et est auteur des prestations mitigées depuis son arrivée. Ismaila Sarr a même perdu sa place de titulaire ces dernières semaines, n’entrant dans le nouveau dispositif (3-5-2) de Gennaro Gattuso. Selon les indiscrétions, l’ancien rennais aurait déjà perdu tout son crédit auprès de l’entraineur italien et n’entrerait plus dans ses plans. Ismaila Sarr ne devrait pas, par contre, chômer, puisque la presse sénégalaise, annonce un intérêt de Wolverhampton et de Fulham en Premier League, pour l’ancien joueur de Watford.

Iliman Ndiaye également invité à plier bagage

Sur le départ, Ismaila Sarr pourrait être suivi par un autre sénégalais de l’OM. Tout comme son compatriote, Iliman Ndiaye déçoit également depuis son arrivée dans la cité phocéenne. En 22 matchs sous la tunique marseillaise, l’ancien joueur de Sheffield United n’a marqué qu’à une reprise en plus de ses deux passes décisives. L’entraineur olympien, Gennaro Gattuso, a modifié son système alors que le Sénégalais était absent pour cause de suspension. Le schéma ayant marché, Iliman Ndiaye a perdu sa place dans le onze entrant. Toutefois, l’attaquant phocéen ne manque pas également de prétendants. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, Iliman Ndiaye serait courtisé par Everton, toujours en Premier League, qui avait déjà essayé d’enrôler le Sénégalais l’été dernier. Mais le joueur, formé à l’OM, souhaiterait rester et s’imposer au club, qui ne le retiendra pas en cas d’offre cet hiver.