OM - Dario Benedetto vers Sao Paulo, les discussions avancent

Sao Paulo est intéressé par le profil de Benedetto, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs.

Après les achats, place aux ventes. Parmi les clubs les plus actifs d’Europe depuis le début de Mercato, l’Olympique de Marseille s’est bien renforcé avec les signatures de Gerson, Guendouzi ou encore Saliba. Des renforts défensifs et dans l’entrejeu mais pas aux avant-postes et notamment dans la quête d’un buteur.

Milik et Benedetto sont toujours là ce qui empêche l’OM de bouger dans ce secteur. Si le Polonais est intouchable, à moins qu’il ne demande son départ, ce n’est pas le cas de l’Argentin. Remplaçant depuis l’arrivée de Milik, l’ancien attaquant de Boca Juniors ne sera pas retenu par Pablo Longoria.

Le salaire du joueur pose toujours problème

Si la porte est ouverte pour Dario Benedetto, son avenir pourrait s'écrire de l'autre côté de l'Atlantique, et plus précisément au Brésil, où le club de Sao Paulo tente de le faire signer. Jeudi, Globoesporte annonçait qu’il ne restait que "quelques détails" à finaliser entre les deux clubs pour une arrivée en prêt avec option d’achat.

Celui-ci révèle donc que les négociations avancent dans le bon sens. Restent toutefois à définir les bases salariales, et notamment le pourcentage de salaire que lui versera chaque mois l'Olympique de Marseille. Pour rappel, le président du club brésilien, Julio Casares, s'est exprimé sur ce dossier, confirmant un intérêt prononcé mais nuançant quelque peu les informations des médias brésiliens.



"Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre São Paulo et l’Olympique de Marseille, mais on n’en est pas au stade "il ne manque plus que quelques détails. C’est un processus", avait ainsi clarifié le dirigeant. En d'autres mots, pas d'enflammade sur ce dossier, mais ça avance...