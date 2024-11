OM, Christophe Dugarry dénonce les limites du projet marseillais

Lens vs Marseille

Ancien joueur de l’OM, Christophe Dugarry a fustigé le projet des dirigeants marseillais, vendredi.

L’Olympique de Marseille défie le RC Lens samedi à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1 (17h). A la veille de choc, c’est le moment de revenir sur la forme contrastée affichée par le club phocéen cette saison. Un exercice auquel s’est prêté Christophe Dugarry ce vendredi tout en ne manquant de sortir ses griefs contre la direction de l’OM.

Christophe Dugarry n’est pas emballé par le projet de l’OM

Avec les nombreuses recrues arrivées dans la cité phocéenne cet été (Greenwood, Hojbjerg, Rulli, Maupay, Rabiot, etc), l’OM s’est érigé en concurrent naturel du PSG cette saison. Le club provençal n’a d’ailleurs pas caché ses ambitions de titre avec plusieurs joueurs et Roberto De Zerbi qui ont affirmé vouloir déloger le PSG de son trône. Mais après 11 journées, l’OM est loin d’être au même niveau que le club de la capitale. En plus d’avoir perdu le Classique contre les Parisiens (0-3), les Phocéens ne sont pas si injouables lors de cet exercice. Le club n’arrive même pas à remporter ses matchs à domicile (1 victoire, 2 nuls, 2 défaites) alors qu’il est impérial loin du Vélodrome (5 victoires, 1 nul).

Interrogé sur la forme du club phocéen ce vendredi, Christophe Dugarry a déclaré que « l’OM ne sera jamais le rival du PSG » avant de confier que Marseille devrait repenser son projet plutôt que de le calquer sur Roberto De Zerbi, sous contrat jusqu’en 2027. « Le projet sur trois ans, ce n'est 'que' De Zerbi. Benatia (conseiller sportif de l'OM, NDLR) a insisté sur De Zerbi. Le projet, ce n'est rien d'autre. Malheureusement, le football ne te propose que ça. Ils ont proposé et donné des joueurs à De Zerbi. Il a eu des joueurs qu'il voulait, c'est à lui de trouver des solutions. Si Marseille commence à perdre 10 matchs de suite, vous allez voir le projet... Le vrai projet de Marseille doit être de bien travailler », lâche l’ex-international français dans Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC.