Ligue 1 : Pourquoi l'OM ne gagne pas au Vélodrome cette saison ?

Troisième de Ligue 1, l’OM a du mal à gagner au Stade Vélodrome cette saison.

L’Olympique de Marseille affronte le Racing Club de Lens, samedi, à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1. Un match qui devrait permettre au club phocéen (3e, 20 pts) de se rapprocher un peu plus du Paris Saint-Germain (1er, 29 pts). La tendance est même à la faveur de l’OM, habitué à gagner beaucoup plus à l’extérieur. Mais pourquoi le club olympien ne gagne-t-il pas à domicile dans son antre du Vélodrome cette saison ?

Une pression insupportable pour les joueurs de l’OM au Vélodrome

En conférence de presse, ce vendredi, Roberto De Zerbi a rappelé les deux visages qu’affiche l’Olympique de Marseille. Impérial lors de ses sorties, le club phocéen déçoit lors de ses rencontres à domicile. En cinq matchs disputés au Vélodrome cette saison, l’OM n’en a remporté qu’un seul et affiche un bilan de deux nuls et deux défaites. À titre de comparaison, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont perdu qu’une seule des six rencontres disputées hors de leurs bases et ont remporté tous les cinq restantes. Interrogé sur ce paradoxe en conférence de presse ce vendredi, Adrien Rabiot estime que tous les joueurs, notamment les jeunes, ne supportent pas encore la pression du Vélodrome lors des matchs à domicile.

Getty

« C’est vrai que c’est compliqué à dire. On a quand même pas mal de jeunes joueurs qui ne sont pas forcément habitués à jouer dans un stade comme ça, même si ce sont des supporters qui nous poussent. Pour certains, comme moi, c’est galvanisant, pour d’autres, c'est beaucoup de pression. Je ne pense pas que ce soit lié à un déficit de qualité de joueur. C’est plus un aspect mental sur lequel il faut travailler pour certains joueurs. C’est quelque chose qu’il faut savoir gérer, maitriser », a confié le milieu de terrain de l’OM.