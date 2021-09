OM : le cas Milik inquiète à Marseille

L'attaquant polonais n'a plus joué depuis le mois de mai alors que l'OM a besoin de lui.

Le 23 mai dernier, lors de la 38e journée du championnat de France, Arkadiusz Milik se blessait au genou lors de la rencontre entre le FC Metz et l'Olympique de Marseille.

Forfait pour l'Euro 2021 avec la Pologne, Milik n'a pas joué depuis sa blessure alors que la saison 2021-2022 a déjà repris. L'attaquant polonais a ainsi manqué les quatre premières journées de la Ligue 1 et en son absence, l'OM a parfois joué avec Dimitri Payet à la pointe de l'attaque.

Si le Polonais a effectué son retour à l'entraînement le 3 août, Jorge Sampaoli déplorait trois jours plus tard, lors d'une conférence de presse, une absence « plus longue que prévu » et s'attendait à ne pas pouvoir utiliser son joueur avant « un mois et demi ».

A l'époque, cela correspondait au déplacement de l'OM à Monaco le 11 septembre prochain. Mais cette date semble désormais compromise : « Ça paraît un peu tôt, mais il faut voir jour après jour », rapporte La Provence, citant un membre de l'entourage du joueur.

Si Milik reste en marge des entraînements collectifs, il a retouché le ballon cette semaine lors d'exercices en solo qui se passent bien.

Mais l'OM ne voulant pas précipiter son retour à la compétition afin d'éviter une rechute, l'attaquant pourrait être absent des terrains pendant une partie du mois de septembre.

Un coup dur pour le club phocéen car la Ligue Europa approche à grands pas (premier match le 16 septembre contre le Lokomotiv Moscou) et plusieurs Olympiens auront besoin de souffler après les matches internationaux de septembre à l'image de Gerson (Brésil) et de Konrad de la Fuente (Etats-Unis) qui auront beaucoup joué et voyagé avec leur sélection respective.

Cela signifie que Dimitri Payet devra encore dépanner à la pointe de l'attaque phocéenne alors que le Réunionnais est toujours sous la menace d'une suspension après les incidents survenus lors de Nice-Marseille...