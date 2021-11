OM : Boubacar Kamara sort du silence sur son avenir

En fin de contrat l'été prochain, Boubacar Kamara ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et l'Olympique de Marseille non plus. Le club phocéen était plutôt ouvert à la vente de son défenseur l'été dernier pour éviter de le perdre gratuitement à l'été 2022. Malgré sa situation personnelle particulière, Boubacar Kamara est l'un des hommes forts de Jorge Sampaoli cette saison. Pourtant, il a été laissé sur le banc face à Troyes le week-end dernier, et les rumeurs indiquaient que sa situation contractuelle était à l'origine de cette décision.

Incidents OL-OM : Jean Michel Aulas ne veut pas que Lyon "paye pour tout le monde"

En conférence de presse, Boubacar Kamara a été interrogé sur son futur et a confessé qu'il n'a pas encore pris sa décision concernant sa prolongation de contrat : "Non je n'ai pas encore pris ma décision, je suis toujours en réflexion. Sur la fin du mercato ? J'ai juste eu l'impression de ne pas avoir eu le choix. Mais j'ai vite tourné la page. Ce n'est pas arrivé à qu'à moi dans l'effectif. C'est passé maintenant".

Kamara ne se prend pas la tête avec les rumeurs sur son avenir

"C'est mon représentant qui gère tout, les offres recues ou pas. Le détail des offres c'est confidentiel. Je n'ai qu'une chose à faire, me concentrer sur le terrain et parvenir à atteindre nos objectifs. Ce dont j'ai envie c'est de continuer à travailler et progresser, gagner des titres et travailler dans de bonens conditions. Les contrats mes représentants gèrent. Je serai le premier à la dire quand j'aurais pris ma décision. Le match contre Troyes ? Non je n'ai pas été surpris de démarrer sur le banc", a ajouté le joueur formé à l'OM.

OM : Jorge Sampaoli explique la mauvaise passe de son équipe

Boubacar Kamara est heureux de son repositionnement au milieu de terrain et le sentiment de progresser : "Je suis jeune j'ai l'avenir devant moi. Le coach m'aide à progresser et j'apprends à bien jouer au milieu en 6. Le coach demande de ne pas bouger et de jouer le plus rapidement possible. Je dois apprendre à mieux me canaliser et moinbs bouger au milieu. Dans notre philospohie de jeu, d'autres joueurs apportent plus que nous les 6 sur le plan offensif. Le 6 doit apporter l'équilibre à la récupération. Il doit aussi prendre le jeu à son compte et ralentir ou accélérer le jeu quand il faut".

Les trois points, sinon rien face à Nantes

L'article continue ci-dessous

Le polyvalent défenseur de l'OM a insisté sur l'importance des résultats malgré une envie de pratiquer un beau jeu : "On est plus solide défensivement qu'au début. C'est une bonne philosophie, il faut la garder. Les trois points c'est important car en fin de saison si on a la possession mais que l'on perd, c'est décevant. Comme en Ligue Europa. C'est toujours plaisant de faire du bon jeu mais le coach a une philosophie, on a commencé avec et on ne la lâchera pas. A nous de nous adapter pour que cela fonctionne".

"Nantes est mieux que la saison passée, ils sont dans le haut du tableau. Je ne fais pas attention aux propos de Kombouaré. On veut les trois points, ses mots ne nous touchent pas. On veut tout faire pour ramener les trois points à Marseille", a conclu Boubacar Kamara.