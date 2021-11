OM : Jorge Sampaoli explique la mauvaise passe de son équipe

L'Olympique de Marseille a repris sa marche en avant ce dimanche soir avec un succès étriqué contre Troyes. Les Phocéens renouent avec la victoire et se replacent à la quatrième place du classement en Ligue 1 à égalité avec Nice, troisième. En conférence de presse, après la rencontre, Jorge Sampaoli est apparu soulagé et a expliqué la récente mauvaise passe traversée par les Phocéens.



OM - Troyes (1-0), Marseille renoue avec la victoire



"Dans ce métier, le besoin de gagner, cette nécessité de victoire est aussi synonyme de survie. Toute victoire est évidemment bienvenue. On travaille tous les jours pour les joueurs, pour le club, pour ce groupe. C’est vrai que dernièrement ça a été un peu difficile, donc cette possibilité de renouer avec la victoire, cela signifie aussi se battre pour rester en haut du classement. Si on gagne notre match en retard (Lyon-OM) on sera installé à la deuxième place. On veut toujours le meilleur et arriver le plus haut possible pour cette équipe", a analysé Jorge Sampaoli.

"Dernièrement il y a eu des matchs qu’on aurait dû gagner et qu’on n’a pas gagné"



"L'essentiel est de gagner et de faire le dos rond ? Peut-être. Parfois ces questions d’état d’esprit, c’est particulier, car il y a pu avoir en début de saison une forme de joie, mais il y a parfois des fluctuations dans la manière dont une équipe joue et se sent. Il y a eu une baisse de rendement collectif, c’est vrai, mais il faut revenir sur cette question des deux compétitions qu’on joue (Ligue 1 et Europa League). C’est une équipe jeune", a ajouté l'Argentin.

L'article continue ci-dessous

Zidane au PSG serait une "trahison pour Marseille" selon Marion Bartoli



"On espère surtout que cette baisse de régime dans cette équipe dure peu et que revienne très vite cette équipe plus enjouée et qui a beaucoup d’occasions. Dernièrement il y a eu des matchs qu’on aurait dû gagner et qu’on n’a pas gagné, tout cela créé des tensions et à la fin une forme de besoin d’urgence. Cela génère à la fois de la peur et de l’indécision. Je pense qu’il faut surtout perdre la peur et retrouver cette équipe qui nous a tous plu", a déclaré l'entraîneur de l'OM



"Kamara, un choix sportif"



Jorge Sampaoli a justifié la mise à l'écart de Boubacar Kamara pour cette rencontre : "Boubacar Kamara n'a pas joué à cause de sa situation contractuelle ? Non c’est une décision purement sportive de mon côté qui est liée au besoin de faire tourner suite au déplacement en Turquie. C’était un voyage qui était très long. J’avais besoin de changement dans les joueurs au milieu de terrain. Tout ce qui concerne son contrat ne concerne que lui et le club."



Enfin, l'Argentin est heureux et soulagé de pouvoir compter sur Payet, une semaine après les incidents qu'il a vécu à Lyon : "On est très heureux du retour de Dimitri. On est heureux qu’il se retrouve à son meilleur niveau. C’est un joueur qui a un immense talent. C’est un leader footballistique pour nous. Il nous est très utile sur ce chemin de la victoire. On espère surtout, à l’avenir, qu’il n’y aura plus d’agression sur lui, car sinon ceux qui sortent vainqueurs de ces moments là ce sont les gens qui agressent les meilleurs joueurs et c’est quelque chose de très triste pour le football."