OM - Benfica, la suggestion étonnante de Riolo à Gasset

Daniel Riolo a fait une suggestion étonnante à Jean-Louis Gasset en vue du match entre l’OM et Benfica.

L’Olympique de Marseille sera opposé au Benfica Lisbonne jeudi prochain en quart de finale retour de la Ligue Europa. Défait lors de la manche aller (2-1), l’OM a besoin d’une victoire par deux buts d’écart pour passer dans le dernier carré. Et pour réaliser cet exploit, Daniel Riolo sait ce que devrait faire Jean-Louis Gasset face aux Portugais.

La demande surprenante de Daniel Riolo à Jean-Louis Gasset

L’Olympique de Marseille va mois bien depuis quelques journées. Le club phocéen est sur une série de cinq défaites consécutives après avoir pourtant enchainé cinq victoires juste avant. Le dernier revers en date est celui contre Benfica en quart de finale aller de la C3. Mais l’OM a toujours son destin en mains et aura même l’avantage d’être à domicile jeudi prochain. Mais pour Daniel Riolo, la seule manière pour Marseille d’éliminer les Benfiquistes, c’est de densifier son milieu de terrain et jouer avec un seul attaquant.

« Écoute mon vieux, tu mets Aubameyang tout seul devant et tu fais un milieu renforcé à cinq… Fais un truc un peu plus simple où tu sécurises parce que de toute façon tes mecs ne sont pas assez forts au milieu. Tes mecs ne sont pas assez forts pour développer quelque chose, on n’arrive pas à développer du jeu. L’OM ne développe pas de jeu », suggère l’éditorialiste français à Jean-Louis Gasset sur les ondes de RMC.

Riolo conseille à l’OM de miser sur le duel physique

Selon Daniel Riolo, l’OM devra miser beaucoup plus sur l’impact physique pour espérer renverser Benfica. Le journaliste conseille d’ailleurs à Jean-Louis Gasset de mettre ce weekend, où le club ne joue pas, à profit pour travailler avec ses joueurs sur cet aspect.

(C)Getty Images

« Les Marseillais ne peuvent gagner ce match que dans le combat, ce n’est pas techniquement qu’ils vont le gagner. Il n’y pas de match ce week-end, il va falloir qu’ils bossent et ça va être en poussant physiquement et en mettant une pression et une grosse, grosse intensité. Est-ce que sur un match retour ils peuvent leur mettre le feu ? Comment peuvent-ils le mettre ? Cela ne peut être qu’un feu physique, une sorte de rouleau compresseur. Il n’y a que comme ça que l’OM peut faire basculer la double confrontation », ajoute Daniel Riolo.