OM, Benedetto : "Terminer le plus haut possible"

Heureux de ses débuts à l'Olympique de Marseille, l'attaquant argentin, buteur contre Toulouse, a affiché ses ambitions pour cette saison.

Buteur face à , Dario Benedetto a contribué au succès des siens ce dimanche soir. L'OM pointe désormais à la deuxième place de avec vingt-cinq points en quatorze journées. Après la rencontre, Dario Benedetto s'est présenté au micro de Canal + pour répondre à plusieurs questions. L'attaquant argentin de l' a notamment été interrogé sur les objectifs de l'OM pour la saison actuelle et il n'a pas caché que son équipe vise le podium et par conséquent, un retour en la saison prochaine.

"Oui, c'est l'objectif principal. Essayer de terminer le plus haut possible, deuxième ou troisième, pour se qualifier pour la Ligue des champions. Ce serait génial pour l'équipe de maintenir le rythme qu'on a actuellement. Le plus important, c'est que l'on continue dans les prochains matchs. Mais l'objectif principal c'est bien d'essayer de se qualifier la Ligue des champions. Il ne faut pas se relâcher", a expliqué Dario Benedetto.

"Je me suis adapté au football français"

Arrivé l'été dernier en provenance de Boca Juniors, l'attaquant argentin a réussi ses débuts sous ses nouvelles couleurs. L'avant-centre de l'OM a certes manqué un penalty lors de son premier match, mais il a depuis conquis les supporters en marquant plusieurs buts importants et en prouvant qu'il a les épaules pour être le numéro neuf tant attendu chez les Phocéens. Dario Benedetto a commenté ses débuts à l'OM et est content de son adaptation.

"La vérité, c'est qu'au début ça m'a pris un peu de temps pour m'adapter au club et à mes coéquipiers. Là, je me sens très bien physiquement. Je me suis adapté au football d'ici et à l'équipe. Je continue à travailler pour essayer de marquer à chaque match. Mais l'important, c'est que l'équipe soit bien classée à ce moment de la saison. On doit continuer de la même manière", a ajouté l'attaquant argentin des Phocéens.

En zone mixte, Boubacar Kamara a également encensé Dario Benedetto, ainsi que l'autre buteur de la soirée, Nemanja Radonjic : "On est très contents pour Pipa et Nema, confie Boubacar Kamara. Pour Nema, c'est son premier but, ça fait deux ans (un peu plus d'un an en fait ndlr) qu'il est avec nous. C'est dur pour un offensif de ne pas marquer, je suis très heureux pour lui. Pour Pipa, c'est un buteur, ça doit être dur pour un 9 de ne pas marquer, ça doit être frustrant. Qu'il remarque, ça doit lui faire du bien. Et ça nous fait du bien".