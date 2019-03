OM, Balotelli fait mieux que Ravanelli

En scorant contre Nice ce dimanche, Mario Balotelli est devenu le premier joueur à signer un but lors de ses quatre premières sorties au Vélodrome.

Le record de Fabrizio Ravanelli, qui tenait depuis la saison 1999/2000 est battu. Egalée il y a une semaine lors de la rencontre OM-Saint-Etienne (2-0), la marque de "Penna Bianca" a été effacée ce dimanche par son compatriote Mario Balotelli.

Lors du duel contre son ancienne équipe de Nice, "Super Mario" a trouvé la faille pour la quatrième fois de suite au Vélodrome. Et il est le premier joueur à le faire pour ses quatre premières sorties dans cette enceinte. Le but qu'il met, à savoir une reprise victorieuse de la tête à la suite d'un centre de Lucas Ocampos, s'ajoute à ceux qu'il avait mis contre Dijon (2-1), Amiens (2-0) et donc Saint-Etienne.

A ces réalisations-là, on peut aussi ajouter celle qu'il avait signée face à Reims pour ses débuts sous les couleurs phocéennes. Au total, il en est donc à 5 buts en 7 rencontres jouées. Un ratio séduisant, et qui est encore mis en valeur à travers le rapport avec les minutes jouées : 1 but toutes les 95 minutes. Impressionnant et aussi totalement contrastant avec ses statistiques à Nice lors de la phase aller du championnat.

Une fois de plus, Balotelli a donc répondu aux attentes. Et, cela valait bien les compliments de son entraineur Rudi Garcia au coup de sifflet final. "Quand on a un buteur de cette trempe, il ne lui faut pas 36 occasions pour la mettre au fond, a-t-il relevé sur Canal+. il met un but magnifique de la tete. Je suis tres content pour lui. Et pas spécialement pour le but, mais pour la manière dont il s'est comproté. il y avait pas mal de choses autour de lui (retrouvailles avec Nice, ndlr), et il a bien géré".

Balotelli a fait oublier les bons débuts de Ravanelli sur les bords de la Méditéranée. Le prochain objectif est logiquement est de faire mieux que l'ex-légende locale en terme de buts inscrits en tout avec le maillot ciel et blanc. La barre est haute (26 buts), mais elle n'est pas inaccessible, surtout si Balotelli venait, comme il l'espère, à prolonger son contrat avec l'équipe olympienne.