OM : Arkadiusz Milik n'a jamais douté

"Si t'es pas content, triplé !", indiquait Kylian Mbappé dans le documentaire Intérieur Sport qui lui était consacré par Canal + en 2019. Arkadiusz Milik a appliqué à la lettre la devise du champion du monde 2018. Au coeur de la tempête ces dernières semaines, pas épargné par les critiques et avec un temps de jeu en berne, le Polonais a mis tout le monde d'accord face à Angers en inscrivant un triplé ô combien important pour l'OM. Présent en conférence de presse avant le match contre Nice, Arkadiusz Milik est revenu sur sa mauvaise passe mais n'a jamais douté de pouvoir la surmonter.

"Je n'ai jamais perdu confiance en moi"

"J'étais content de la performance de l'équipe, de ma performance personnelle. C'est difficile quand on ne joue pas. Je suis passé par des doubles sessions d'entraînement pour être prêt et saisir l'opportunité. J'ai voulu prouver sur le terrain ce que je pouvais faire. J'ai toujours su de quoi j'étais capable. Je n'ai jamais perdu confiance en mes capacités", a avoué l'international poonais.

Nice : Rivère envoie un message aux supporters avant l'OM

"Après il est vrai que quand tu ne joues pas et que tu as le sentiment de perdre ta place tu perds aussi la confiance. J'ai toujours essayé de m'entraîner plus dur qu'avant, cela m'a redonné confiance. J'ai toujours cru en moi, fait en sorte d'être prêt. Il y a deux semaines on disait que j'étais un mauvais attaquant. J'ai marqué trois buts, on dit que je suis un bon attaquant. Tout va très vite dans le football. Je sais comment ce business fonctionne", a ajouté l'ancien attaquant de Naples.

"Je n'ai jamais pensé à quitter l'OM"

"Arkadiusz Milik a apprécié son duo avec Cédric Bakambu : "C'est la première fois que nous jouions avec deux attaquants, ce n'est pas un gros changement. Ce qui évolue c'est comment on voit l'espace, comment on attaque la profondeur. Un attaquant comme Cédric Bakambu crée plus d'espaces pour moi. C'était plus simple pour moi. C'était positif pour les deux. Je dois faire de mon mieux sur le terrain quelle que soit la décision du coach. Nous avons très bien joué contre Angers. Cédric nous a permis d'avoir toutes ces occasions, mais je pense que toute l'équipe a bien joué."

OM : Pau Lopez se confie sur la concurrence avec Steve Mandanda

L'article continue ci-dessous

Annoncé sur le départ cet hiver, l'international polonais a fermement démenti avoir eu la volonté de quitter l'Olympique de Marseille : "Je n'ai jamais pensé à partir. Je ne suis pas du genre à partir parce que je ne joue pas. Je l'ai pris comme un défi. Je savais que tôt ou tard j'aurais eu l'opportunité de me montrer et de jouer. Il n'est pas toujours évident de penser ainsi mais je m'y suis efforcé en travaillant sur moi-même car je ne voulais pas quitter Marseille. je suis heureux ici".

"J'espère que je vais aider l'équipe à se qualifier pour la Ligue des champions grâce à mes buts. Nous sommes engagés dans trois compétitions, et il nous faut comprendre que tous les joueurs sont importants. Je vais essayer d'aider l'équipe du mieux possible. Nous allons jouer des matches très importants. Tous les joueurs doivent être prêts. Tout le monde est important. J'ai un contrat avec Marseille, je ne pense qu'à jouer pour Marseille. C'est tout", a conclu Arkadiusz Milik.