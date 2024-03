OM, Amine Harit met en garde Marcelino et Villareal

Le milieu de terrain de l’OM, Amine Harit, a mis en garde dimanche, Marcelino, avant les retrouvailles contre Villareal, jeudi prochain.

L’Olympique de Marseille affronte jeudi prochain, Villareal en 8es de finale aller de la Ligue Europa. Ce match sera surtout marqué par les retrouvailles des joueurs marseillais avec leur ancien entraineur, Marcelino, quelques mois après son départ. Cependant, il y a de la tension dans l’air entre le technicien espagnol et ses anciens poulains dont Amine Harit qui ne fera pas de cadeau au Sous-Marin jaune et son coach.

Les propos cinglants de Marcelino sur l’OM

Arrivé l’été dernier, Marcelino n’aura pas duré longtemps à l’Olympique de Marseille. Le technicien espagnol a mis fin à son aventure dans la cité phocéenne après une rébellion des supporters marseillais en septembre dernier. Marcelino garde un goût amer de cet épisode et ne s’en cache pas. « Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club ou créer un projet est absolument impossible », déclarait-il il y a quelques semaines sur l’OM.

Cependant, Marcelino retrouvera le club marseillais et ses supporters jeudi soir à l’occasion des 8es de finale aller de la Ligue Europa. En plus de ses propos durs sur l’OM, l’entraineur espagnol avait laissé entendre avant le tirage au sort des 8es de la C3 que tirer le club ne serait mauvais, égratignant l’équipe encore une fois. Des déclarations qui n’ont pas forcément plu dans le vestiaire phocéen et auxquelles Amine Harit a répondu dimanche.

Amine Harit lance les hostilités contre Villareal

Interrogé par Téléfoot sur les retrouvailles avec Marcelino, Amine Harit a répondu sans langue de bois. L’international marocain a reconnu que les propos de l’entraineur espagnol ont touché le vestiaire. Selon l’ancien nantais, le choc contre Villareal sera joué avec plus de motivation côté marseillais, les joueurs ayant l’intention de prouver à Marcelino qu’il s’est trompé.

« Ça va être chaud, par rapport aux dernières déclarations qu'il a pu avoir sur le club. Honnêtement, ça nous a donné encore plus l'envie de faire un gros match jeudi. Il va falloir qu'ils soient tous prêts parce qu'on ne va pas leur offrir un match facile », a confié Amine Harit.