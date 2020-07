OM, Amavi : "Rendre la confiance de Villas-Boas et de mes coéquipiers sur le terrain"

Le latéral de l'Olympique de Marseille a évoqué son avenir et est revenu sur ses mauvaises performances.

L'aventure de Jordan Amavi à l' n'a pas été un long fleuve tranquille. Critiqué pour ses mauvaises performances en début de saison dernière et la saison précédente, le latéral a remonté la pente après un passage sur le banc de touche. Dans une interview accordée à La Provence, Jordan Amavi est revenu sur sa période compliquée à l'OM et a remercié André Villas-Boas pour la confiance qu'il a placée en lui et la manière dont il a géré son cas cette saison.

"Il a une bonne gestion. J'ai connu une période difficile, qui s'est étirée de janvier 2018, à partir de ma blessure, à mai 2019... Ça s'est fait naturellement, il a été humain à ce moment-là et ça a tout changé. Il m'a demandé comment je me sentais, je lui ai dit qu'il pouvait compter sur moi, même si la situation était compliquée. C'était après le match contre Rennes, à domicile. Ça l'a un petit peu inquiété, il pensait peut-être que j'allais couler mentalement. Mais je lui ai dit que non, que je serais toujours présent quand il aurait besoin de moi, que je ferais mon maximum pour l'équipe et pour le groupe. Il m'a enlevé du onze un match avant de me faire rentrer à Paris à la mi-temps. Ça s'est bien passé et, de fil en aiguille, tout est allé mieux", a déclaré le défenseur de l'OM.

"J'ai hâte de jouer la "

L'article continue ci-dessous

"D'un point de vue collectif, il va falloir bien gérer la saison, avec un calendrier plus chargé. Mais on est à l'OM et on disputera le championnat pour se qualifier à nouveau en Ligue des champions. Sur un plan personnel, j'aimerais être plus décisif, que ce soit défensivement ou offensivement. Notamment sur les passes décisives. Je dois plus faire marquer mes coéquipiers, c'est ce qui me manque, et je dois gagner mes duels. J'ai la confiance de mes coéquipiers et du coach, je vais le rendre sur le terrain", a ajouté l'ancien latéral de Nice.

Plus d'équipes

Jordan Amavi va découvrir la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière à l'âge de 26 ans la saison prochaine avec le club phocéen : "C'est pas n'importe quoi ! C'est la Ligue des champions, j'ai hâte d'y être, d'entendre la musique dans un Vélodrome plein, je l'espère. Si le public n'est pas autorisé à revenir en masse dans le stade, ce sera la Ligue des champions, mais ça n'aura pas la même saveur".

En fin de contrat en juin 2021, le latéral français de l'OM a également évoqué son avenir. S'il n'a rien encore décidé, Jordan Amavi ne serait pas contre un retour en : "Je vis l'instant présent, je travaille, la saison va bientôt commencer. On verra. L'Angleterre, c'est le championnat que je préfère. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour l'instant, je suis là, je porte le maillot de l'OM. On ne sait pas de quoi demain sera fait".