OM, Alvaro Gonzalez : "Important que Villas-Boas reste"

Le défenseur phocéen est heureux de voir le technicien portugais et son staff rester sur la Canebière et a hâte de découvrir la Ligue des champions.

Prêté par à l' cette saison, Alvaro Gonzalez s'est offert une seconde jeunesse sous les ordres d'André Villas-Boas. Le défenseur espagnol a été un titulaire indiscutable dans le système de l'entraîneur portugais et a largement contribué à la belle saison de l'OM, deuxième de . Acheté cet été par le club phocéen, le défenseur central a largement poussé dans la presse pour qu'André Villas-Boas reste lorsque ce dernier était en froid avec le président, Jacques-Henri Eyraud. Dans une interview accordée à L'Equipe, Alvaro Gonzalez a réaffirmé son soutien à André Villas-Boas.

"Pour moi, c'était très important qu'André Villas-Boas reste à la tête de l'équipe. Avec Andoni, il a été la personne qui m'a fait confiance et qui a voulu que je vienne à l'Olympique de Marseille. Le départ d'Andoni a été un moment difficile, parce qu'il a été décisif pour ma venue ici et pour celle d'André. C'est lui qui a rendu notre arrivée possible. Nous avons connu, grâce à lui, une très bonne saison. Avant que j'arrive à Marseille, André m'avait appelé personnellement pour que je vienne", a expliqué le défenseur central espagnol.

"La C1, c'est la seule compétition que je connais pas"

"Là, c'était à nous, les joueurs, de faire quelque chose, pour le coach, pour le staff, avec qui nous avons passé une très belle saison. On mérite tous ensemble de prendre du plaisir à jouer la . Donc, nous avons appelé le coach. Moi, j'ai parlé avec lui pour évoquer sa situation, son état d'esprit. Nous avons conclu que tous ensemble, nous devons rester et jouer cette Ligue des champions", a ajouté le défenseur phocéen.

Alvaro Gonzalez a indiqué que les joueurs ont poussé Villas-Boas à rester : "Je crois que lui comme nous avons passé une belle saison, il a aimé jouer au Vélodrome, avec ce public. Et jouer en Ligue des champions, dans cette ambiance-là, ce sont des moments particuliers pour nous, les joueurs. Je pense que le Mister le vit comme cela, lui aussi. Alors nous avons essayé de le convaincre de continuer tous ensemble. En ce qui concerne mon option, Andoni et André m'ont toujours rassuré, la saison dernière en me disant qu'ils étaient très contents de moi et qu'ils m'achèteraient. Après, bien sûr, avec le confinement, tu te poses des questions. J'ai vécu une super saison ici, j'avais envie de rester".

L'Espagnol a hâte de découvrir la Ligue des champions la saison prochaine : "J'ai joué toutes les compétitions en club, et la Ligue des champions, c'est la seule que je ne connais pas. C'est pour cela que je voulais rester ici : découvrir cette compétition dans ce club et dans ce stade. Il me manque deux choses : la Ligue des champions et la sélection espagnole. Et je pense que cette compétition peut m'aider à ma rapprocher de la sélection. J'aimerais bien tomber sur un club espagnol. Je connais déjà tous les stades et j'aurais des amis en tribunes pour venir me voir".