OM : Alexis Sánchez manque déjà à l’attaque phocéenne

L’OM s’est incliné mercredi soir en Grèce contre le Panathinaïkos FC lors du match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions.

Alors qu’il pouvait rentrer tout au moins à Marseille avec le point du match nul, l’OM est passé à côté de son match en se faisant battre par les Grecs (1-0) en compromet sa qualification. L’Olympique de Marseille se plombait tout seul suite à une seconde faute de Geoffrey Kondogbia recevant un deuxième carton jaune qui le fait expulser (65e). Réduits à dix, les hommes de Marcelino se sont nettement laissé dominer par le Panathinaïkos, qui s’installe dans leur camp. Marseille a été crucifié en fin de match par Bernard qui venait d’entrer en jeu (1-0, 83e).

Alexis Sánchez réclamé

Mercredi, l’OM a opté pour un 4-4-2 classique où Pau Lopez officiait comme dernier rempart. Devant lui, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi et Renan Lodi formaient la ligne défensive. Dans l’entrejeu, on pouvait retrouver Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia, puis Ismaïla Sarr et Azzedine Ounahi qui prenaient les couloirs alors qu’Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang étaient associés en attaque. Mais l’attaque, bien qu’elle ait été prometteuse, n’a pas pu concrétiser les occasions.

Même si Pierre-Emerick Aubameyang a été salué pour son premier match officiel avec l’OM malgré ses 34 ans, Iliman avec qui il a été aligné en attaque, n’a pas trop convaincu. Ce dernier a privilégié des solutions individuelles, qui n’ont pas réussi. Quant au Gabonais, il a eu probablement la seule occasion (22e) des Phocéens, mais sa tête a manqué le cadre.

L'article continue ci-dessous

Stérile face à une défense du Panathinaïkos qui n’a pas été irréprochable, l’attaque de l’Olympique de Marseille n’est pas encore au point. Pour l’ESPN, il va falloir que Pablo Longoria relance les négociations avec Alexis Sánchez pour renouveler le contrat du Chilien, qui manque cruellement en pointe. A en croire aux informations, même si Auba n’a pas démérité, le chilien aurait pu faire mieux face à une telle situation. Reste à savoir si Longoria pensera à agir dans le sens.

Il faut rappeler que pour sa seule saison avec le club phocéen, l’avant-centre chilien a inscrit 18 buts et délivré 4 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues.