OL, un renfort de poids s'offre à Paulo Fonseca avant le Celta Vigo

À quelques jours d’un rendez-vous européen décisif, l’Olympique Lyonnais pourrait recevoir une nouvelle encourageante concernant son effectif. Touché lors d’une récente rencontre de Ligue 1, un joueur offensif important du groupe lyonnais se rapproche progressivement d’un retour sur les terrains. Alors que le club rhodanien prépare activement son huitième de finale retour de Ligue Europa face au Celta Vigo, cette évolution médicale pourrait offrir une solution supplémentaire à Paulo Fonseca dans un moment clé de la saison.

Pavel Sulc de retour à l’entrainement avec l’OL

Victime d’une blessure lors de la défaite concédée face à Strasbourg le 22 mars dernier (3-1),Pavel Sulc n’avait plus participé à la moindre rencontre depuis cet épisode. Le milieu offensif tchèque avait été touché à la cheville, ce qui avait contraint le staff médical de l’OL à adopter une approche prudente dans sa récupération afin d’éviter toute rechute. Après plusieurs semaines de soins et de travail spécifique, Pavel Sulc semble désormais entrer dans la dernière phase de son processus de reprise.

D’après les informations relayées par Foot Mercato, le joueur a repris le chemin du terrain ce lundi en prenant part à une séance d’entraînement individuelle. Cette étape constitue un signal encourageant pour Paulo Fonseca, qui espère pouvoir compter sur lui dans un délai relativement court.









Le compte à rebours semble désormais lancé pour le milieu offensif, dont l’objectif est clair : retrouver suffisamment de rythme pour être disponible lors du huitième de finale retour de Ligue Europa contre le Celta Vigo prévu ce jeudi.