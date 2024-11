OL, un nouveau cador anglais fonce sur Rayan Cherki

Newcastle vs West Ham

Liverpool vs Real Madrid

Qarabag FK vs Lyon

Après Liverpool, un autre grand club anglais s’intéresse à Rayan Cherki.

Dans le rouge financièrement, l’Olympique Lyonnais est contraint de libérer des joueurs afin de renflouer ses caisses dès cet hiver. L’un des éléments susceptibles d’être sacrifiés est bien Rayan Cherki qui dispose de la plus forte valeur marchande de l’effectif lyonnais. Les prétendants s’alignent même déjà pour l’international espoirs français, dont une nouvelle écurie de Premier League.

Rayan Cherki dans le viseur de Newcastle

Il y a une semaine, l’OL apprenait une mauvaise nouvelle du côté de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). Après son passage devant l’instance, le club rhodanien a été lourdement sanctionné d’une interdiction de recrutement, d’un encadrement de la masse salariale ainsi que d’une relégation à titre conservatoire à l’issue de la saison. Pour éviter d’arriver à cette dernière option, l’Olympique Lyonnais devra vendre des joueurs pour combler une partie de ses 500 millions d’euros de dettes. Parmi les joueurs susceptibles de partir, il y a bien sûr Malick Fofana et Rayan Cherki. Et même si John Textor et Pierre Sage espèrent ne pas céder ces derniers cet hiver, des clubs de Premier League veulent bien profiter de cette situation pour arracher Rayan Cherki aux Gones.

L'article continue ci-dessous

En très grande forme cette saison, Rayan Cherki a encore permis à Lyon d’obtenir le point du nul en ouvrant le score sur un centre d’Alexandre Lacazette contre Reims, samedi (1-1). Mais le polyvalent milieu de terrain de 20 ans, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026, vit peut-être ses dernières semaines dans le Rhône. En tout cas, Liverpool veut bien profiter de la situation pour faire une belle affaire alors que l’OL a fixé un prix de 30 à 35 millions d’euros pour le joueur. Par ailleurs, les Reds ne sont pas les seuls sur le dossier puisque The Shields Gazette annonce ce dimanche que Newcastle s’intéresse également à Rayan Cherki. Selon le quotidien régional, les Magpies pourraient même passer à l’attaque lors du mercato hivernal. Un hiver qui risque donc d’être mouvementé pour Rayan Cherki alors que le PSG reste toujours à l’affût du dossier.