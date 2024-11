OFFICIEL - L’OL trouve la solution pour échapper à la sanction de la DNCG

Reims vs Lyon

Excellente nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, qui pourrait échapper les sanctions prononcées contre lui par la DNCG.

En proie à des difficultés financières, l’Olympique Lyonnais pourrait quitter la Ligue 1 française à l’issue de la saison même si le club se maintenait dans l’élite. La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a infligé au club rhodanien l'encadrement de sa masse salariale et une interdiction de recruter après une audition sur sa situation financière ainsi que la « rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison sportive en cours ».

Un partenariat salvateur pour l’OL

Alors qu’il traîne une dette qui s’élève à plus de 500 millions d’euros, d’où les sanctions de la DNCG, l’Olympique Lyonnais pourrait désormais pousser un ouf de soulagement. Ce jeudi, le club septuple champion de France annonce un nouveau partenariat avec le constructeur et distributeur de produits pour bricolage et jardinage, Stanley, en vue de la saison en cours. Ce qui permettra à John Textor d’améliorer la situation financière de la formation rhodanienne, qui était menée d’une relégation en Ligue 2.

« STANLEY, marque emblématique du groupe StanleyBlack&Decker et de l’univers de l’outillage dans le monde, devient le nouveau partenaire officiel de l’Olympique Lyonnais (OL) pour la saison 2024-2025. (…)Ce partenariat témoigne de l'ambition partagée entre STANLEY et l'Olympique Lyonnais à proposer des expériences fortes aux passionnés du football en France. La visibilité offerte, tout au long de l’année par le club rhodanien, va permettre à la célèbre marque d’outillage de partager ses valeurs et en premier lieu son sens du collectif. Le contenu du partenariat est en ligne avec ses ambitions fortes d’accroître sa notoriété », a indiqué l’OL dans un communiqué officiel.