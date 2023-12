OL, un journaliste décrédibilise Pierre Sage

Un journaliste français a émis des doutes sur la capacité de Pierre Sage à sortir l’OL de la zone rouge.

Nommé intérimaire suite au départ de Fabio Grosso, Pierre Sage parvient peu à peu à changer le visage de l’Olympique Lyonnais. Sous sa houlette, l’OL a enfin pu obtenir sa deuxième victoire de la saison contre Toulouse, dimanche, après deux revers de suite. Mais malgré le visage séduisant affiché par les Gones sous l’entraineur français, Pierre Sage n’est toujours pas l’homme qu’il faut pour l’Olympique Lyonnais.

Getty

Pierre Sage ne peut pas sauver l’OL, selon Sévérac

Alors qu’il a été confirmé à la tête du staff technique par les dirigeants de l’OL au jusqu’à la fin de l’année, Pierre Sage ne fait pas l’unanimité dans le rang des observateurs de la Ligue 1. Selon le journaliste français, Dominique Sévérac, Pierre Sage n’est pas l’entraineur idéal pour sauver le club. « Pierre Sage est selon moi un intérimaire pour deux raisons. Je pense que maintenir un club, c'est un métier. C'est un sous-métier du métier d'entraîneur. Monsieur Sage est un entraîneur, il n'y a pas de soucis. Mais sauver un club, il ne l'a jamais fait et je pense que c'est une mission. Les mecs que l'on va chercher dans ces cas-là, on les connaît : (Pascal) Dupraz, (Antoine) Kombouaré, (Frédéric) Antonetti… Ils sont devenus des spécialistes du sauvetage. Sauver un club, c'est quelque chose que Pierre Sage n'a jamais fait », a déclaré le journaliste du Parisien sur Le Chaîne L’Equipe.

Getty

Sévérac n’est pas optimiste pour Sage

Dominique Sévérac ne voit pas non plus Pierre Sage s’éterniser sur le banc de l’Olympique Lyonnais. A l’en croire, l’entraineur français a devant lui, un président (John Textor, ndlr), qui ne maitrise pas le football et a un désir constant de changement. « De toute façon, Monsieur Textor a envie de changer en permanence car il ne connaît pas le football. S'il perd 3-0 à Monaco, il aura envie de changer. Monsieur Sage par nature ne peut être qu'intérimaire puisqu'il est face à un actionnaire qui n'a pas de colonne vertébrale », ajoute le journaliste français.