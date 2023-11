OL : Tony Parker répond aux Bad Gones et explique son rôle

Rejeté par les supporters de l’Olympique Lyonnais, Tony Parker sort de son mutisme et répond aux Bad Gones.

Avant le match de la douzième journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, les supporters de la formation rhodanienne ont envoyé un message très clair à Tony Parker, éventuel sauveur d’un OL, qui est au bord du gouffre.

Le message des supporters

Dimanche, l’Olympique Lyonnais était en déplacement au Roazhon Park pour défier le Stade Rennais dans le cadre de la 12e journée du championnat de France. Un match qui a tourné en faveur des Lyonnais, qui se sont imposés sur le score de 0-1. Il s’agissait en effet de la première victoire de la saison pour le club olympien.

Mais en prélude à ce choc remporté par l’OL, les supporters du club rhodanien ont envoyé un message à Tony Parker, qui a été approché par John Textor, qui souhaitait le voir intégrer le board d'Eagle Football et donc de l'Olympique Lyonnais.

« Avec John, je lui ai parlé hier (samedi), il m’a demandé de m’asseoir à sa place. Il veut que je revienne dans le board de l’OL, que j’intègre le board d’Eagle. Bien sûr moi j’ai envie d’aider », avait-il déclaré. Mais cette option ne semble pas plaire aux supporters lyonnais.

Avant la rencontre contre Rennes, le groupe des Bad Gones 1987 a répondu à la déclaration de Tony Parker. « Tony Parker: ta place est ici et nulle part ailleurs » ou encore « TP: l'OL n'a pas besoin de ton aide », pouvait-on lire sur des banderoles déployées près de l’ASVEL, où Tony Parker officie comme président. Ceci pour dire que les supporters lyonnais ne veulent pas de l’ancien joueur des Spurs à l’OL.

Parker rappelle son rôle

Invité sur BFM Business, Tony Parker s’est exprimé un peu plus en détail sur ce que pourrait être son rôle chez les Gones dans les mois à venir. La légende du basketball français a cependant affirmé qu'il ne sera pas présent au quotidien dans le club et n'aurait en aucun cas une fonction de président à l'OL.

« On m’avait posé la question : pourquoi j’étais au match dans le siège de John Textor ? Il m’avait demandé d’aller au match et avait émis le souhait que je revienne dans le board d’Eagle, de l’OL, rappelle le Français. J’ai dit que je pouvais aider, mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président-délégué Je n’ai jamais dit ça », a-t-il d’abord déclaré.

Par ailleurs, il explique son rôle : « Mes fonctions ? Donner des conseils dans le board et s'il faut aller parler aux joueurs… En aucun cas, je serai là au quotidien, ni président ou président-délégué. Ce ne sera pas mon rôle à l’OL ».