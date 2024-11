Pronostic Lyon Saint-Etienne - Ligue 1 10/11/2024 : Match nul à la pause puis l'OL l'emporte à domicile !

Lyon vs Saint-Étienne

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lyon Saint-Etienne, comptant pour la 11e journée de Ligue 1, ce samedi à 20h45.

Pronostic Lyon Saint-Etienne : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Lyon Saint-Etienne

Match nul/Lyon ⭐ avec une cote de @3,52 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 28,4 % que l'OL ne perde pas ce match.

que l'OL ne perde pas ce match. Plus de 2,5 buts pour Lyon ⭐ avec une cote de @1,84 sur Unibet, indiquant une probabilité de 51,2 % que les Gones marque au moins trois buts durant la rencontre.

que les Gones marque au moins trois buts durant la rencontre. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1,53 sur Unibet, représentant une probabilité de 65,3 % que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Lyon est pronostiqué pour battre Saint-Etienne 3-0 dimanche.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Derby Rhônealpin se joue au Groupama Stadium dimanche soir, avec Lyon cherchant à améliorer son bilan historique face à son rival de toujours, Saint-Etienne.

Lyon reste invaincu en cinq matchs de Ligue 1, mais n'a pas réussi à décrocher de victoire lors de ses trois dernières rencontres, toutes compétitions confondues, avant son match de Ligue Europa contre Hoffenheim jeudi.

Les bookmakers ont cependant établi les hôtes comme grands favoris pour ce match, ce qui est un facteur à considérer dans les pronostics pour Lyon vs Saint-Etienne.

Saint-Etienne, occupant actuellement la place de barrage pour la relégation après une victoire 2-0 contre Strasbourg, est en quête de sa première victoire de la saison à l'extérieur. Ils ont récolté un point en cinq déplacements jusqu'ici.

L'historique de cette rivalité et l'importance de Le Derby sont des éléments clés dans l’analyse de ce duel. Nos pronostics pour Lyon vs Saint-Etienne combinent différents aspects pour identifier les paris les plus intéressants.

Les effectifs probables pour Lyon Saint-Etienne

La composition probable de Lyon :

Perri ; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhate, Tagliafico ; Veretout, Matic, Tolisso ; Cherki, Lacazette, Fofana.

La composition probable de Saint-Etienne :

Larsonneur ; Macon, Batubinsika, Nadé, Petro ; Bouchouari, Ekwah, Mouton ; Boakye, Stassin, Cafaro.

Les meilleurs paris à prendre pour OL Sainté

Pronostic Lyon vs Saint-Etienne 1 : Nul/Lyon @3,52 sur Unibet

Lyon joue son meilleur football en deuxième mi-temps. L’équipe a remporté la première période à seulement trois reprises cette saison, mais a gagné la moitié de ses secondes périodes.

Les favoris ont également marqué 12 de leurs 17 buts en Ligue 1 après la pause. Le marché mi-temps/fin de match est donc un bon moyen de trouver de la valeur, avec Lyon en position de fort favori pour cette rencontre.

Saint-Etienne pourrait se montrer compétitif et capable de frustrer Lyon pendant les 45 premières minutes, mais la qualité supérieure des hôtes finira par faire la différence.

Pronostic Lyon vs Saint-Etienne 2 : Plus de 2,5 buts pour Lyon @1,84 sur Unibet

Lyon a marqué plus de 2,5 buts contre Strasbourg, les Rangers et Le Havre cette saison. Seul le PSG a généré plus de buts attendus en Ligue 1.

La défense de Saint-Etienne a été fragile, ayant concédé le deuxième plus grand nombre de buts attendus et 24 buts en 10 matchs de championnat. Les outsiders ont encaissé quatre buts contre Angers le mois dernier, soit la troisième fois qu’ils concèdent trois buts ou plus cette saison.

Bien que les derniers matchs entre ces équipes aient souvent été peu prolifiques, nous misons sur une rupture de cette tendance par Lyon.

Pronostic Lyon vs Saint-Etienne 3 : Malick Fofana buteur @ 1,53 sur Unibet

Malick Fofana a tenté plusieurs tirs lors de ses quatre derniers matchs de Ligue 1, marquant dans trois de ses cinq dernières apparitions en championnat.

Avec quatre titularisations d'affilée, Fofana devrait occuper à nouveau le flanc gauche ici. Cette saison semble être celle de l'éclosion pour le jeune attaquant, qui a déjà égalé son total de buts de l'an dernier.

Au vu de sa forme, Fofana est le meilleur choix parmi les buteurs, d'autant que nous nous attendons à ce que l'attaque de Lyon génère de nombreuses occasions. Aucun joueur de Lyon n’a en moyenne plus de 2,2 tirs par match jusqu’à présent.

