OL, PSG, Le Graët... Le football français rend hommage à Gérard Houllier

Ancien sélectionneur de l'Équipe de France et ex-entraîneur de Liverpool, du PSG et de l'OL, Gérard Houllier s'est éteint ce lundi, à l'âge de 73 ans.

Après Michel Hidalgo et Robert Herbin, c'est un autre grand technicien du football français qui s'en est allé ce lundi matin. Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l'Équipe de et entraîneur de , du PSG et de l'OL, devenu ces dernières années une personnalité influente en coulisses, est décédé à l'âge de 73 ans.



Après avoir frôlé la mort en 2001 lors d'une rencontre de Liverpool, il suivait un traitement médical important. Malheureusement, une nouvelle opération avait été nécessaire il y a trois semaines. Ce lundi 14 novembre, Gérard Houllier est donc décédé, laissant derrière lui un héritage important au football français, marqué par sa disparition...

L'OL "PERD UN AMI" AVEC SA DISPARITION

En effet, depuis l'annonce de sa disparition, les hommages ne cessent de pleuvoir. "Coach, aujourd'hui je suis très triste. Grâce à vous j'ai pu jouer dans ce merveilleux club de ⁦

Liverpool. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Paix à votre âme. Merci MR Gerrard Houllier" , a notamment écrit sur Twitter l'attaquant Djibril Cissé , qui avait évolué sous ses ordres sous les couleurs des Reds. "Sous le choc de cette triste nouvelle... Mes plus sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. MERCI. Reposez en paix Monsieur" , écrit pour sa part Houssem Aouar , joueur de l'Olympique Lyonnais, en hommage à celui qui était le conseiller du président Jean-Michel Aulas.







Dans un communiqué officiel publié en début d'après-midi , l'Olympique Lyonnais a d'ailleurs rendu hommage à celui qui, durant son passage dans le Rhône en tant qu'entraîneur, avait remporté le Championnat de France à deux reprises, en 2006 et 2007. "L’Olympique Lyonnais a appris avec une immense douleur le décès de Gérard Houllier. Nous perdons l’un des plus grands architectes du football mondial dont l’excellence a marqué plus de trois décennies" , écrit d'abord l'OL.

"Son héritage continuera de vivre à travers tous ceux qui aiment le football et tous ces joueurs, joueuses, clubs qui lui doivent tant. Gérard Houllier restera à jamais lié à l'histoire de l'Olympique Lyonnais. À son épouse Isabelle, à son frère Serge, à sa maman Gisèle, à sa famille et à ses amis, Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais adressent leurs plus sincères condoléances. Au-delà d’une légende du football, Gérard Houllier était un ami du club. Nous ne l’oublierons jamais" , termine le club français.

LE PSG PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES

Un peu plus tôt, le , autre club français entraîné par Gérard Houllier (entre 1985 et 1988), s'était lui aussi fendu d'un communiqué . Dans celui-ci, le PSG se souvient du premier titre de Champion de France de son histoire, remporté en 1986, sous sa houlette. "Avec les Rouge et Bleu, il devient champion de France à l’issue d’une saison exceptionnelle avec une série d’invincibilité de 26 matches" , écrit le club de la capitale, avant de présenter ses condoléances à la famille du défunt.

"L'ensemble du Paris Saint-Germain présente ses condoléances à la famille et aux proches de Gérard Houllier", termine le PSG. Enfin, Noël Le Graët, le président de la FFF, s'est lui aussi exprimé après le décès d'un homme qu'il a longtemps cotoyé dans les différentes sphères du football tricolore. "Je suis très triste. On a été toujours été très proches. On a démarré à peu près en même temps (...) Quand je vois son parcours, tout ce qu'il a réussi, tout ce qu'il a fait, je me dis qu'il a été extrêmement créatif. En équipe de France, à Clairefontaine, il a fait énormément de choses. Dans tous les clubs où il est passé, il les a structurés et il a gagné. Partout où il exercé, il y a de la réussite. C'est une grande tristesse pour le football. Je l'ai beaucoup côtoyé. On est voisins à Paris. Il nous arrivait de déjeuner ou de dîner" , a expliqué le dirigeant, forcément touché.