OL : Pierre Sage prévient ses joueurs avant Monaco

L’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais lancent la 16e journée de Ligue 1, vendredi. En attendant ce choc, Pierre Sage prévient ses joueurs.

L’ouverture de la 16e journée de Ligue 1 de France sera marquée par un choc entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais, vendredi soir à partir de 21 heures. En danger avec une place de lanterne rouge, les Gones tenteront d’enchaîner une autre victoire après celle contre Toulouse (3-0) la précédente journée.

Sage avertit ses joueurs

Vainqueur de Toulouse (3-0) lors de la quinzième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais sera en déplacement au Stade Louis II, vendredi soir (21 heures), pour défier l’AS Monaco (3e, 30 points) en ouverture de la 16e journée. En conférence de presse, ce mercredi 13 décembre 2023, l’entraîneur des Gones, Pierre Sage, prévient ses joueurs. Le technicien français, qui attend plus de ses joueurs, invite les siens à ne pas plomber dans un excès de confiance après l’exploit à Toulouse.

« On attend toujours plus de l'équipe. On ne peut pas se satisfaire d'une seule performance. Cela vaut pour Alex comme pour les autres joueurs », a lancé Pierre Sage, avant de poursuivre. « On sait qu'on est capables de faire des choses, il y a 0-0 pour le moment. On respecte Monaco. Ils vont nous imposer des choses et on doit les contrecarrer », a-t-il ajouté.

Pierre Sage évoque le changement depuis son arrivée et le maintien

A propos de ce qui a changé depuis son arrivée, Pierre Sage reconnaît qu’il a eu un changement, mais qu’il reste encore à faire. « C'était surprenant de me retrouver là. La surprise est passée et il faut travailler au quotidien. Je me retrouve à collaborer pour un projet commun avec des joueurs pour lesquels je payais ma place afin de les voir jouer. Chaque jour, je me challenge et je me remets en cause pour guider les joueurs. Il y a un niveau actuel qui est là et demain il doit s'améliorer. C'est comme ça que je pense ma vie », a d’abord déclaré l’ancien directeur du centre de formation de l’OL.

Parlant du maintien, il déclare : « On est un club qui a été habitué à jouer le haut du tableau. L'idée est que la situation est tout autre et on doit aussi la gérer. Cela passe par une prise de conscience, une manière différente de travailler au quotidien. On ne doit pas être dans une logique d'excuses ou d'alibi. Je dois accompagner les joueurs lorsque le maintien s'éloigne après un résultat négatif car c'est un cercle vicieux. Il faut vite purger ces matchs pour penser aux suivants. On n'a pas la main sur le passé mais seulement sur le présent et le futur ».

Actuel lanterne rouge de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais peut quitter provisoirement la zone rouge, vendredi soir, en cas de victoire contre l’AS Monaco. Mission compliquée sur papier, mais pas impossible.