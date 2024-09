OL, Pierre Sage met la pression à ses joueurs

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a envoyé un message fort à ses joueurs, vendredi.

A l’instar de Luis Enrique et Roberto De Zerbi, Pierre Sage était aussi en conférence de presse, ce vendredi. Le technicien français était face aux médias en marge du choc entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens, dimanche. Pierre Sage a alors saisi l’occasion pour lancer un avertissement à l’endroit de ses joueurs.

Pierre Sage satisfait du mercato de l’OL

Avec une Ligue Europa à disputer cette saison, l’OL a pris des risques lors du mercato estival. Malgré un précédent devant la DNCG, Lyon a fait venir plusieurs recrues cet été dont Moussa Niakhaté, Warmed Omari, Tanner Tessmann, Abner Vinicius, Georges Mikautadze, Wilfrid Zaha ou encore Jordan Veretout. Et si l’OL n’a pas réussi à compenser toutes ces dépenses, le mercato du club rhodanien reste une réussite pour Pierre Sage.

« On est content du mercato, beaucoup de postes sont doublés. On a par exemple des alternatives aux postes de Clinton Mata et Nicolas Tagliafico. On a augmenté la quantité et la qualité au sein de l’effectif par rapport à la saison dernière, avec plus de flexibilité et donc plus de solutions. Cela qui nous permet d’avoir plus de possibilités pour répondre aux problèmes posés par nos adversaires, et pour leur poser aussi plus de problèmes », a déclaré le technicien français.

Pierre Sage déclare la lutte ouverte pour ses joueurs

Cependant, si les renforts de l’été offrent plus d’alternatives à l’Olympique Lyonnais, c’est un sérieux casse-tête qui s’annonce pour Pierre Sage. Le technicien tricolore va devoir trouver la formule idéale afin d’accorder du temps de jeu à tout le monde. Conscient de ce qui l’attend, Pierre Sage fait savoir à ses joueurs qu’ils devront tous se battre pour avoir une place dans son onze de départ.

Getty

« La hiérarchie se dessine en fonction du match précédent, en fonction de ce que nous impose notre adversaire futur, et elle s’impose à l’entrainement. Ces trois paramètres composent la réalité du moment, qu’on doit adapter à notre vision du dispositif. Cette méthode créée des incertitudes et donc des opportunités. (…) On ne va pas passer notre temps à expliquer, à se justifier. On va surtout passer notre temps à préparer le match. Si certains ont besoin d’attendre le match suivant pour postuler, ils patienteront un petit peu. Je ne ferme la porte à personne. La saison dernière, des joueurs avaient été rapidement enterrés, on n’aurait pas misé le moindre centime dessus et ce sont des joueurs qui nous ont fait gagner des matchs. Il y a toujours une deuxième vie dans le football et c’est cet espoir qui doit garder certains sous pression. C’est important qu’ils le gardent en tête », a confié le coach de Lyon.